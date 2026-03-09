MS destina R$ 6,1 milhões para fortalecer conservação e combate a incêndios

O Governo de Mato Grosso do Sul atingiu a marca de R$ 6,1 milhões em investimentos através do programa PSA Bioma Pantanal. O montante, gerido pela Semadesc, beneficia atualmente 13 projetos capitaneados por sete organizações não governamentais, focando na proteção da biodiversidade e na resposta rápida a queimadas florestais.

ESTRUTURA E APOIO ÀS BRIGADAS

O programa opera sob dois pilares principais: o PSA Conservação e o PSA Brigadas. Este último é voltado ao financiamento de grupos voluntários, comunidades tradicionais e proprietários rurais que atuam na linha de frente da prevenção e no resgate de animais silvestres.

Entre as entidades contempladas, o Instituto do Homem Pantaneiro (IHP) recebeu R$ 1,4 milhão. O recurso viabiliza a manutenção da Brigada Alto Pantanal e o aprimoramento do Sistema Pantera na região da Serra do Amolar, considerada estratégica para a integridade do bioma. Segundo Ângelo Rabelo, presidente do IHP, a iniciativa é pioneira ao remunerar quem efetivamente protege a vegetação nativa e aplica boas práticas ambientais.

ALCANCE TERRITORIAL E NOVOS EDITAIS

Atualmente, as ações financiadas pelo Fundo Clima do Pantanal abrangem regiões críticas como Nhecolândia, Nabileque, Porto Esperança e Salobra. Além do IHP, instituições como SOS Pantanal, Onçafari e a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) integram a lista de parceiros que executam projetos de desenvolvimento sustentável.

De acordo com a coordenação do PSA, os contratos vigentes seguem até dezembro de 2026. No entanto, o fluxo de investimentos continua:

Preservação consolidada: Mais de 126 mil hectares já estão sob proteção financeira do Estado.

Seleção por mérito: Imóveis rurais são classificados pelo Índice de Serviços Ambientais (ISA), que avalia a conectividade de habitats e a relevância da área

OPORTUNIDADE PARA PRODUTORES RURAIS

Uma segunda chamada do PSA Conservação foi aberta nesta semana. O foco é selecionar novas propriedades que contribuam para a mitigação dos efeitos climáticos no Pantanal sul-mato-grossense. Produtores interessados em receber o pagamento por serviços ambientais — valorizando áreas de vegetação nativa que excedem a reserva legal — têm até o dia 6 de abril de 2026 para realizar a inscrição, clicando neste LINK.