MS lidera vacinação contra Influenza e mobiliza ações para ampliar cobertura

Mato Grosso do Sul lidera o ranking nacional de vacinação contra a Influenza, segundo dados do Ministério da Saúde.

Até o dia 21 de maio, o Estado aplicou 596.575 doses da vacina, segundo a Rede Nacional de Dados em Saúde.

A cobertura vacinal alcança 38,93% entre os grupos prioritários, como idosos, crianças e gestantes.

Ao todo, o Ministério da Saúde enviou 1.221.420 doses da vacina para Mato Grosso do Sul em 2025.

Todas as doses já foram distribuídas aos 79 municípios do Estado para acelerar a imunização.

Além das vacinas, mais de 1,1 milhão de seringas e agulhas foram entregues pela Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Para reforçar as ações, o Governo do Estado criou o plano MS Vacina Mais – Emergencial Influenza 2025.

A medida destinou R$ 825 mil aos municípios para ampliar as estratégias locais de vacinação.

Outros R$ 140 mil foram repassados para a formação de equipes de imunização em Campo Grande.

Entre as ações práticas, está o drive-thru de vacinação organizado no Quartel do Corpo de Bombeiros.

O gerente de Imunização da SES, Frederico Moraes, destacou o esforço coletivo pela saúde pública.

“A vacinação contra a Influenza é a principal medida preventiva contra complicações, internações e óbitos decorrentes da doença. [...] A estratégia da SES busca imunizar toda a população nos 79 municípios, em especial, idosos, crianças, gestantes, trabalhadores da saúde e demais públicos prioritários, garantindo acesso facilitado à imunização”, afirmou.

A campanha abrange todas as pessoas a partir de 6 meses de idade, com foco nos grupos prioritários.

Esses grupos incluem trabalhadores da saúde, puérperas, professores, indígenas e pessoas em situação de rua.

Também estão incluídos caminhoneiros, profissionais da segurança, pessoas com doenças crônicas e presos.

O Governo reforça que a imunização é essencial para conter casos graves e proteger a população.

Com ampla adesão e logística organizada, MS avança no enfrentamento da gripe e da SRAG.