Praça do Preto Velho celebra 30 anos com evento especial em Campo Grande

A Praça do Preto Velho comemora três décadas com programação cultural e religiosa em Campo Grande (MS), no domingo (25.mai.25).

O evento será realizado das 15h às 22h, com apoio da vereadora Luiza Ribeiro (PT).

A celebração reunirá casas e terreiros de religiões de matriz africana e ameríndia.

A abertura contará com o Despacho de Exu e o Xirê dos Orixás, rituais tradicionais da umbanda.

Também haverá Louvação aos Pretos Velhos, símbolos de sabedoria, acolhimento e resistência.

Durante o evento, serão oferecidos atendimentos espirituais com Pretos Velhos e Caboclos.

A programação inclui ainda apresentações culturais e shows musicais abertos ao público.

Entre as atrações, estão o capoeirista Mestre Zumbi e a contadora de histórias Preta Princesa.

Na música, se apresentam Ana Cabral, Gideão Dias e o Projeto Umoja.

A iniciativa busca valorizar a ancestralidade e a identidade afro-brasileira.

Para a vereadora Luiza, a festa é um reconhecimento à diversidade cultural e religiosa. “Celebrar os 30 anos da Praça do Preto Velho é também reconhecer a luta e a resistência [...]”, afirmou.

A data ganha destaque com a criação do Dia Municipal do Preto Velho, sancionado em 2024.

A lei, de autoria da vereadora, reforça o combate à intolerância religiosa e ao racismo.

A expectativa é reunir centenas de pessoas em um momento de fé e celebração da herança ancestral.