Vander garante mais 20 ambulâncias para municípios de MS pelo Novo PAC

A Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (Saes) do Ministério da Saúde comunicou o deputado federal Vander Loubet na manhã desta sexta-feira (29.nov.24) a disponibilização de 20 ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) para 12 municípios de Mato Grosso do Sul.

Os veículos serão entregues na cidade de Salto (SP), onde fica a empresa responsável pela adaptação das ambulâncias, e foram viabilizados pelo deputado por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) do governo do presidente Lula.

"O governo Lula está renovando 70% da frota do Samu em todo o Brasil. Até o final desse ano vão ser entregue 2 mil novos veículos e nessa etapa de entrega - que é a segunda do ano - conseguimos contemplar 12 municípios do nosso estado. É um reforço importante para o atendimento em saúde prestado pelas prefeituras à população, o que mostra o compromisso do nosso governo com essa área", destacou Vander.

Os municípios beneficiados nessa etapa da entrega de ambulâncias são: Aquidauana (1 veículo), Campo Grande (6), Corumbá (3), Coxim (1), Dourados (1), Naviraí (1), Nova Andradina (1), Ribas do Rio Pardo (1), São Gabriel do Oeste (1), Sidrolândia (1), Terenos (1) e Três Lagoas (2).

Cada ambulância do Samu entregue pelo Governo Federal está avaliada em cerca de R$ 324 mil.

Em julho, na 1ª etapa de entrega, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, recordou que a frota do Samu não passou por nenhuma renovação no governo anterior. "Há ambulâncias com mais de dez anos de uso", afirmou. A ministra disse ainda que o objetivo do governo Lula é levar o atendimento do Samu a todas as cidades brasileiras até 2026.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência é um dos componentes da Política Nacional de Atenção às Urgências do Ministério da Saúde. O serviço pode ser acessado pelo número "192", que oferece orientações à população e envia veículos tripulados por equipes especializadas.

Em 2023, o Ministério da Saúde ampliou em 30% os valores repassados para custeio do Samu, o que representa um incremento de R$ 396 milhões por ano. Com o reajuste, o total destinado ao serviço passou de R$ 1,3 bilhão para R$1,7 bilhão. O aumento minimizou a sobrecarga nos municípios, uma forma de incentivar a universalização do serviço, que desde 2013 não recebiam atualização nos valores de custeio.

O governo federal, na gestão do presidente Lula, está investindo um total R$ 30,5 bilhões na saúde por meio do Novo PAC, sendo R$ 11,6 bilhões na etapa atual de formalização. A maior parcela dos recursos está voltada ao enfrentamento de gargalos históricos na atenção primária e especializada, como o aumento de Unidades Básicas de Saúde, maternidades, policlínicas e Centros de Atenção Psicossocial.

Somente no Samu, R$ 770 milhões serão investidos até 2026, com prioridade para as regiões de maior vulnerabilidade social. Serão 850 novos veículos para expandir o serviço em todo o Brasil, além de 14 novas Centrais de Regulação.