Capatazes de fazenda milionária de MS alojavam trabalhadores em currais

A Polícia Civil prendeu em flagrante, na 3ª feira (19.ago,25), dois gerentes de uma fazenda pertencente a um grupo agropecuário multimilionário, em Brasilândia, após flagrar trabalhadores mantidos em condições análogas à escravidão. Dois veículos também foram apreendidos na operação.

As investigações apontaram a exploração de pessoas em situação de vulnerabilidade. No local, policiais encontraram trabalhadores alojados em currais e depósitos insalubres, sem condições mínimas de higiene, sem transporte e submetidos a jornadas superiores a nove horas diárias, de segunda a sábado, sem pagamento adequado.

Vítimas relataram que precisavam caminhar longas distâncias até a cidade para atendimento médico, devido à falta de suporte da fazenda. Outros informaram que compravam itens de higiene e alimentação de aliciadores, com descontos aplicados nos salários. Nem cobertores eram fornecidos para enfrentar o frio.

Durante a ação, cinco trabalhadores foram retirados às pressas da fazenda em tentativa de ocultar provas, mas acabaram localizados em uma praça de Brasilândia. Ao todo, seis vítimas de outros estados foram identificadas em condições degradantes, confirmadas por imagens, vídeos e laudos periciais.

A Justiça Federal foi comunicada, e os suspeitos aguardam audiência de custódia. As vítimas foram encaminhadas à Assistência Social, que providenciou abrigo e alimentação.

O delegado Rafael Montovani, responsável pela operação, afirmou que as investigações prosseguem para apurar todas as responsabilidades e identificar outras possíveis vítimas exploradas na região. “A Polícia Civil ressalta seu compromisso com a defesa da dignidade da pessoa humana e o combate à exploração criminosa”, afirmou.