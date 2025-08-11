MS Notícias

GLÓRIA DE DOURADOS (MS)

Contratação sem licitação de empresa de engenharia vira alvo do MPMS

Procedimento apura contrato com a Engeluga para elaboração de projetos e supervisão de obras

Julio Buguelo, prefeito de Glória de DouradosJulio Buguelo, prefeito de Glória de Dourados - Reprodução
O Ministério Público de Mato Grosso do Sul instaurou um Inquérito Civil para apurar a contratação da empresa Engeluga pela Prefeitura de Glória de Dourados. O edital de instauração foi publicado no Diário Oficial do MPMS desta 2ª feira (11.ago.25).

A investigação, conduzida pelo promotor de Justiça Gilberto Carlos Altheman Junior, vai analisar a modalidade e a real necessidade da contratação, formalizada por meio do Processo Administrativo nº 026/2025, Inexigibilidade de Licitação nº 009/2025 e Contrato Administrativo nº 007/2025.

O objeto do contrato prevê a prestação de serviços técnicos de engenharia para elaboração de projetos executivos de infraestrutura urbana e construção civil, além de supervisão de obras para a Secretaria Municipal de Infraestruturas e Água e outras pastas do município.

Embora a instauração do inquérito tenha sido tornada pública, o procedimento está sob sigilo, com acesso restrito às partes diretamente interessadas.

