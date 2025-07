Gigante da celulose oferece 560 vagas em cursos com bolsas de R$ 1,5 mil em MS

Moradores de Inocência, Paranaíba e Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, têm uma excelente oportunidade de qualificação profissional. Estão abertas as inscrições para cursos técnicos gratuitos com direito a uma bolsa de até R$ 1.500 mensais, por meio do programa “Abrace este Projeto”, desenvolvido pela empresa Arauco em parceria com o Senai-MS.

A iniciativa busca preparar a população local para atuar na nova fábrica de celulose que está sendo construída em Inocência. Ao todo, são 560 vagas distribuídas entre os cursos de automação, celulose e papel, eletrotécnica, logística, mecânica e química. As aulas serão oferecidas pelo Senai nos três municípios e ocorrerão nos períodos da manhã, tarde ou noite, conforme a programação de cada turma.

De acordo com o gerente da Arauco, Arnaldo Milan de Souza, o projeto vai além da capacitação. “Estamos investindo nas pessoas, no futuro. Queremos dar a chance para quem quer trabalhar, tanto na Arauco quanto em outras empresas que vão prestar serviços para a fábrica”, explicou.

Um dos diferenciais da iniciativa é o auxílio financeiro. Os alunos selecionados poderão receber até R$ 1.500 por mês durante o período de aulas. Segundo o diretor do Senai-MS, Rodolpho Caesar Mangialardo, tudo está sendo organizado para que os participantes estejam prontos no momento em que a fábrica entrar em operação. “Vamos fazer todo o processo de divulgação, seleção e aulas a tempo. Assim, quando a empresa começar a trabalhar, já terá gente capacitada”, reforçou.

Para participar, é preciso ter 18 anos ou mais e ensino médio completo. As inscrições estão abertas até o dia 22 de julho e devem ser feitas exclusivamente pelo site do Senai: sistemafiems.ms.senai.br/abrace-este-projeto. As aulas começam em 18 de agosto.

A nova fábrica da Arauco deve se tornar uma das maiores do país, com capacidade para produzir 3,5 milhões de toneladas de celulose por ano. A expectativa é que os cursos técnicos abram novas oportunidades de emprego e contribuam para o crescimento econômico da região.