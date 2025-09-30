MS Notícias

LAGUNA CARAPÃ (MS)

MP investiga contratação de empresa para concurso sem licitação em MS

Promotoria apura contratação sem histórico da banca organizadora

Fachada da Câmara de Laguna CarapãFachada da Câmara de Laguna Carapã - Reprodução
O Ministério Público de Mato Grosso do Sul instaurou um procedimento preparatório para investigar possíveis irregularidades na Dispensa de Licitação nº 007/2024, referente à contratação de empresa responsável pela realização do concurso público da Câmara Municipal de Laguna Carapã.

A apuração é conduzida pelo promotor Luiz Eduardo de Souza Sant’Anna Pinheiro, da 16ª Promotoria de Justiça de Dourados. O procedimento foi formalizado a partir de notícia de fato que apontou falhas na contratação e questionou a credibilidade da banca organizadora escolhida, a APLIMS – Associação de Incentivo à Pesquisa e Ensino Plínio Mendes dos Santos.

De acordo com os documentos analisados pelo MP, a banca citada no edital de Laguna Carapã já havia sido envolvida em situação semelhante no município de Itaporã, onde um concurso público foi cancelado por ausência de processo licitatório para a contratação da organizadora. Além disso, candidatos que haviam pago as inscrições em Itaporã ainda não teriam sido ressarcidos.

Outro ponto levantado é a falta de informações públicas sobre concursos anteriores realizados pela instituição contratada, o que, segundo o Ministério Público, pode comprometer a transparência e a confiança no certame. O objetivo, segundo o órgão, é assegurar a lisura do processo e garantir credibilidade ao certame.

 

