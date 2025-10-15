Pantanal ganha base inédita para salvar animais vítimas de desastres ambientais

O Pantanal agora conta com a primeira base médico-veterinária fixa em área remota do Brasil, voltada ao resgate e atendimento emergencial de animais silvestres em desastres ambientais, como os incêndios florestais. A Base de Resgate Técnico Animal (Barta) está instalada na Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Acurizal, na Serra do Amolar, e foi idealizada pelo Instituto Homem Pantaneiro (IHP) após os incêndios de 2020. A unidade é mantida com apoio de parceiros e teve sua licença de funcionamento emitida pelo Imasul neste mês.

A Barta é uma estrutura inédita, preparada para atuar em áreas de difícil acesso do Alto Pantanal, onde vivem mais de 100 espécies de animais, muitas ameaçadas. A base possibilita o atendimento clínico emergencial de fauna silvestre e, quando necessário, o encaminhamento ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), em Campo Grande.

Segundo Franciele Oliveira, analista ambiental e responsável técnica pela Barta, “a unidade tem condições de aumentar a sobrevida da biodiversidade e ainda pode permitir atendimentos emergenciais também para animais domésticos na região do Alto Pantanal”. Ela explica que a estrutura “nasceu da dor e da urgência dos incêndios de 2020”, e representa uma resposta permanente aos desastres da região. “Poderá ser oferecida uma resposta rápida e qualificada à fauna afetada por desastres ambientais e sua principal função é realizar o atendimento emergencial e a estabilização clínica de animais silvestres e domésticos em situação de risco”, afirma.

A estrutura conta com áreas para preparo, estabilização, procedimentos veterinários e almoxarifado, além de equipamentos como mesa cirúrgica, autoclave, cilindro de oxigênio, zarabatana e caixas de contenção.

A equipe da Barta é multidisciplinar e composta por médicos-veterinários, biólogos, brigadistas e técnicos ambientais. A atuação segue protocolos rigorosos para o resgate, contenção e atendimento dos animais, com registros e relatórios enviados aos órgãos competentes.

Além do atendimento emergencial, a base também promove ações educativas, treinamentos para profissionais, monitoramento da fauna e iniciativas de prevenção, seguindo o conceito de saúde única, que integra o cuidado com o meio ambiente, os animais e as comunidades.

Franciele reforça que a Barta “representa um marco histórico na conservação e no cuidado com a fauna do Pantanal”, e destaca que antes, os resgates dependiam de longos deslocamentos até centros urbanos, o que diminuía as chances de sobrevivência dos animais resgatados.