Universidade de MS usará supercomputador Santos Dumont

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) firmou um convênio com o Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC) que possibilita aos pesquisadores da instituição o uso do supercomputador Santos Dumont.

O objetivo é que os pesquisadores desenvolvam modelos computacionais que sejam úteis às suas pesquisas.

Cada universidade tem direito a um projeto embaixador, com um docente que será referência e dará orientação aos demais pesquisadores.

Na UFGD, o embaixador institucional é o professor Giovani Manzeppi Faccin. Ele explicou que a seleção interna é necessária para justificar o acesso ao supercomputador.

Em implantação na UFGD, cinco subprojetos visam gerar dados para pesquisas em diferentes áreas do conhecimento, desde as ciências biológicas, da saúde, da computação e das engenharias. A previsão é de que estudantes sejam integrados aos projetos, de modo a disseminar o conhecimento sobre o uso de supercomputadores junto a jovens pesquisadores. Giovani avaliou que essa é uma oportunidade para que professores aprendam a trabalhar com o supercomputador e, após adquirir experiência, possam criar seus próprios projetos no LNCC e trabalhar sem a necessidade de tutoria do embaixador.



SUPERCOMPUTADOR



Inspirado no famoso inventor e aviador brasileiro, o Santos Dumont é o maior computador da América Latina dedicado à pesquisa científica e está, pela segunda vez, no top 500 de supercomputadores do mundo.



Instalado em 2015 no LNCC, localizado em Petrópolis-RJ, foi o primeiro no Brasil em petascala - sistemas com capacidade para efetuar pelo menos mil bilhões (1015) de operações por segundo. Em 2019, o Santos Dumont aumentou cinco vezes sua capacidade para conduzir a comunidade científica a um novo patamar de pesquisa e desenvolvimento.



Visite a página do Supercomputador Santos Dumont em: https://sdumont.lncc.br/.

Fonte: *Com detlahes do texto original do Jornalismo ACS/UFGD