Equipes iniciam resgate do corpo de Juliana, morta em trilha na Indonésia

Uma operação foi iniciada na manhã desta 4ª.feira (25.jun), no horário local, para resgatar o corpo de Juliana Marins, de 26 anos, no Monte Rinjani, na Indonésia.

A jovem publicitária foi encontrada morta após cair de uma trilha que leva ao cume do vulcão e aguardar três dias por resgate.

Três equipes participam da ação, incluindo integrantes do chamado esquadrão Rinjani, especializado nesse tipo de missão, mas que não conseguiu resgatar a jovem a tempo.

A localização de Juliana foi confirmada na 3ª.feira (24.jun), a cerca de 600 metros de profundidade.

Segundo autoridades locais, o socorrista voluntário Hafiz Hasadi foi quem encontrou o corpo. Ele desceu até o local mesmo com as condições climáticas difíceis e pouca visibilidade.

Uma brasileira que acompanha a operação acredita que o corpo pode estar ainda mais fundo, a cerca de 950 metros. Até o momento, sete pessoas estão acampadas em dois pontos da encosta, em diferentes profundidades.

De acordo com a equipe de assistência e salvamento, o resgate só foi possível por conta das melhorias temporárias no clima. Antes disso, as autoridades disseram que o nevoeiro impedia qualquer ação segura.

O corpo de Juliana será içado em uma maca até a base de Sembalun, onde será preparado para o transporte. De lá, seguirá de aeronave até o hospital Bayangkara, onde passará por exames.