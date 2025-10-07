Homem ganha R$ 7 milhões em raspadinha e quase morre de tanto comemorar

O britânico Adam Lopez, de 39 anos, viveu o que descreve como um “choque de realidade” depois de ganhar o equivalente a R$ 7 milhões em uma raspadinha e passar três meses em festas sem parar. O caso aconteceu na pequena vila de Mattishall, na Inglaterra, onde ele mora.

Antes do prêmio, Adam tinha apenas 12 libras (cerca de R$ 85) na carteira e trabalhava como operador de empilhadeira. Ao descobrir que havia se tornado milionário, decidiu abandonar o emprego e mergulhar em uma rotina de comemorações constantes, uma decisão que quase lhe custou a vida.

“Larguei meu emprego e jamais deveria ter feito isso. Perdi a estrutura da minha vida e da rotina... foi uma desconexão total com quem eu era”, contou o britânico em entrevista à BBC.

Três meses após o prêmio, Adam começou a sentir fortes dores e dificuldade para respirar. Ao chamar uma ambulância, foi levado ao Hospital Universitário de Norfolk e Norwich, onde recebeu o diagnóstico de embolia pulmonar bilateral — uma obstrução grave nas artérias dos pulmões, causada por coágulos.

“Eu sabia que o que eu estava fazendo ia acabar em algum momento, e quase acabou da pior maneira possível. Foi um alerta enorme”, afirmou. Ele ficou oito dias internado e disse que o episódio serviu como um “empurrão” para mudar de vida.

“Quando você está sendo levado em uma ambulância, não importa se você tem um milhão, 100 milhões ou um bilhão... nada disso importa”, refletiu.

Após a recuperação, Adam disse que pretende reorganizar sua rotina e cuidar mais da saúde. “Ganhar o prêmio me fez viver uma vida que eu nunca tinha vivido, mas levei isso pelo caminho errado. Foi divertido até minha saúde se tornar um problema”, concluiu.