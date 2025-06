Humorista Léo Lins é condenado à prisão por discursos ofensivos

A Justiça Federal condenou o humorista Léo Lins a oito anos e três meses de prisão por discursos ofensivos contra minorias em uma apresentação divulgada no YouTube.

A condenação aconteceu a pedido do Ministério Público Federal a respeito de um vídeo divulgado em 2022, que mostra uma série de falas ofensivas de Léo Lins contra diversos grupos como negros, homossexuais, nordestinos, pessoas com HIV e pessoas com deficiência.

A publicação teve mais de três milhões de visualizações até a retirada por decisão da justiça em 2023.

De acordo com a sentença, esse tipo de conteúdo estimula a intolerância e a propagação de violência verbal na sociedade.

Léo Lins também terá que pagar multa de mais de mil salários mínimos, além de R$ 300 mil por danos morais coletivos. Cabe recurso da sentença.