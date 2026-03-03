Justificativas Mendazes: As mentiras por trás da Operação Rugido do Leão

Muitos nos Estados Unidos dificilmente identificariam a diferença entre o Irã e o Iraque, ambos países baseados em civilizações antigas tão distantes cronologicamente que parecem ficção. Se não é da Marvel, não é maravilhoso. Mas outra ficção entrou em cena no final de fevereiro, quando os Estados Unidos e Israel retomaram seu papel de vilões mundiais e destruidores de paradigmas, atacando o Irã pela segunda vez em menos de um ano em uma campanha conjunta chamada Operação Rugido do Leão e Fúria Épica. Seguindo o roteiro vulgar de mudança de regime usado contra o Iraque em 2003 pelas forças lideradas pelos EUA, uma variação do mesmo tema está sendo usada contra o Irã.

A diferença aqui é que nem os EUA nem Israel estão dispostos a enviar tropas terrestres. Eles matarão líderes e figuras importantes do regime iraniano, deixando uma resistência incipiente contra os clérigos para aproveitar a situação. O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, foi morto, e o presidente dos EUA, Donald Trump, o chamou de “uma das pessoas mais perversas da história”. Israel também afirma que os ataques iniciais mataram sete altos funcionários da defesa e da inteligência, incluindo o principal conselheiro de segurança de Khamenei, Ali Shamkhani, o comandante da Guarda Revolucionária Islâmica, Mohammad Pakpour, o ministro da Defesa, Aziz Nasirzadeh, e o chefe da inteligência militar iraniana, Saleh Asadi.

A declaração de Trump de 28 de fevereiro, publicada no Truth Social em um vídeo de 8 minutos, declarou que o objetivo do ataque era “defender o povo americano, eliminando ameaças iminentes do regime iraniano”.

Isso era curioso, considerando os ataques anteriores dos EUA e de Israel em junho de 2025, que aparentemente “obliteraram o programa nuclear do regime em Fordo, Natanz e Isfahan”. Na época, supostamente, foram feitos esforços de sua parte para buscar um acordo que impedisse o Irã de desenvolver armas nucleares. “Tentamos. Eles queriam. Não queriam. E de novo, queriam.”

Nesse emaranhado de confusão, Trump concluiu que Teerã, afinal, havia decidido “reconstruir seu programa nuclear e continuar desenvolvendo mísseis de longo alcance que agora podem ameaçar nossos bons amigos e aliados na Europa, nossas tropas estacionadas no exterior e que em breve poderiam atingir o território americano”. Sua indústria de mísseis seria arrasada, a marinha aniquilada, os grupos armados enfraquecidos. Os membros da Guarda Revolucionária Islâmica receberiam imunidade total se depusessem suas armas, “ou enfrentarão morte certa”. Quanto ao não especificado “grande e orgulhoso povo do Irã”, deveriam permanecer abrigados enquanto os bombardeios continuassem. Quando terminassem, o governo “estaria em suas mãos”. A declaração do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, também confirmou o objetivo de acabar com “a ameaça do regime do aiatolá no Irã”. Esse regime reprimiu internamente seus cidadãos, “instilou medo nos povos da região”, criou uma rede terrorista global, “investiu enormes recursos no desenvolvimento de bombas atômicas e dezenas de milhares de mísseis destinados, como definiu, a apagar Israel do mapa-múndi”. Armaram “grupos terroristas”.

Ainda mais veemente e fanática do que Trump, Netanyahu reiterou os temas da ameaça existencial e da falta de confiabilidade tão característicos do perverso persa. Apesar de “um golpe decisivo” ter sido desferido contra o regime e seus aliados em junho passado, “o predador ferido não cessou suas tentativas de se recuperar, com o mesmo propósito: nos destruir”. (Evidentemente, não tão decisivo assim.) Tendo afirmado todos os anos, durante anos, que o Irã desenvolveria os meios para destruir Israel em pouco tempo, ele apresentou mais uma versão fictícia: os tiranos não só estavam “tramando reconstruir suas capacidades nucleares e de mísseis”, como também as estavam instalando “no subsolo, onde não podemos alcançá-las. Se não os detivermos agora, eles se tornarão invulneráveis”.

A quantidade de mentiras em ambas as declarações é impressionante e incorrigível. A Operação Martelo da Meia-Noite aparentemente não obliterou as instalações nucleares do Irã, sugerindo que elas foram ineficazes, indulgentes ou incompetentes. E por que se dar ao trabalho de manter o diálogo EUA-Irã sobre o programa nuclear de Teerã se uma solução militar se mostrou inevitável? Para um presidente que se vangloria de sua capacidade de fazer acordos, poucos têm sido negociados ultimamente.

Tanto Israel quanto os EUA usaram as mesmas fórmulas verbais de antes: exagerar as capacidades do Irã para obter consenso em torno de uma guerra ilegal; exagerar um poderio militar de proporções bíblicas que simplesmente não existe. Novamente, há muitos paralelos assustadores com o padrão seguido pelo governo de George W. Bush antes do ataque preventivo ao Iraque em março de 2003. Ameaças iminentes faziam parte do jargão histérico da época para justificar a remoção de Saddam Hussein.

Precisando de justificativas inventadas, o governo dos EUA buscou apoio no Reino Unido. O primeiro-ministro Tony Blair prontamente forneceu o infame dossiê de 2002 com a alegação arrepiante de que as forças iraquianas poderiam usar armas químicas e biológicas em até 45 minutos após receberem ordens para tal. (Isso complementou perfeitamente a alegação fabricada de que Saddam Hussein também estava desenvolvendo um programa de armas nucleares com a compra de 500 toneladas de urânio enriquecido do Níger.) O principal funcionário por trás do dossiê, o diligente especialista em armamentos David Kelly, cometeu suicídio em desespero e repulsa, após ter recebido ordens para incluir a alegação de 45 minutos. Nenhuma dessas armas jamais foi encontrada, e uma das principais justificativas da invasão desmoronou. Os Estados Unidos, o Reino Unido, a Austrália e um grupo heterogêneo de membros da coalizão foram considerados bandidos.

Sem dúvida, haverá alguma comemoração dentro do Irã com esses ataques, principalmente por parte dos jovens que sofreram nas mãos de um regime autoritário e clerical. Os aliados de Washington bajularão com aprovação forçada, citando a brutalidade do regime iraniano enquanto ignoram as violações do direito internacional que estão tolerando. (A resposta da Austrália foi particularmente desprezível.) A divisão entre xiitas e sunitas será testada, com várias bases e instalações militares americanas já atingidas nos Estados do Golfo por um regime que tenta sobreviver. As Nações Unidas continuarão sendo tratadas como uma matriarca acamada cuja influência pertence a outros tempos, uma conduta ainda mais desprezível do que em 2003, quando muitos Estados ocidentais, no mínimo, demonstraram solidariedade ao rejeitar o uso da força pelos Estados Unidos e seus aliados na ausência de uma resolução do Conselho de Segurança. Enquanto isso, diplomatas americanos que abrem suas bocas, com suas falas escancaradas, alegando interesse pela paz e pelas negociações, deveriam fazer com que todos pegassem em armas.