Maduro é detido em presídio federal de Nova Iorque conhecido por abrigar P.Diddy

Nicolás msnoticias.com.br/tags/maduro/">Maduro encontra-se sob custódia das autoridades norte-americanas no Centro de Detenção Metropolitano (MDC), localizado no Brooklyn, em Nova Iorque. A unidade é conhecida por abrigar réus de grande repercussão midiática e acusados de crimes graves.

O autocrata venezuelano e sua esposa, Cilia Flores, foram encaminhados à prisão federal após desembarcarem nos Estados Unidos no último fim de semana.

A previsão é que Maduro seja ouvido por um tribunal federal de Manhattan nesta segunda-feira.

Com capacidade para cerca de 1.600 detentos, o MDC serve como principal ponto de custódia para indivíduos que aguardam julgamento nos tribunais federais de Manhattan e do Brooklyn. Embora a população carcerária inclua réus por delitos menores, o local possui uma lista notória de ex-detentos e atuais ocupantes.

Entre os nomes que já passaram pelas celas do MDC estão o financista Jeffrey Epstein, a socialite Ghislaine Maxwell, o magnata da música Sean “Diddy” Combs e o cantor R. Kelly. Atualmente, a unidade mantém sob custódia Luigi Mangione — acusado do assassinato do CEO da UnitedHealthCare — e Ismael “El Mayo” Zambada García, um dos líderes do Cartel de Sinaloa.

Apesar de sua importância no sistema prisional federal, o MDC tem sido alvo de críticas recorrentes. Segundo reportagens do The New York Times, a prisão enfrenta problemas estruturais e de segurança. O histórico recente inclui um episódio em 2019, quando a unidade ficou mais de uma semana sem energia elétrica durante o inverno, além de registros de violência interna. Em 2024, dois detentos foram mortos e funcionários passaram a responder a processos por agressão sexual, contrabando e corrupção.

A transferência de Maduro para o sistema prisional norte-americano ocorre em meio a graves acusações formalizadas pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. A denúncia aponta o envolvimento do político em uma "cultura de corrupção", alegando que elites venezuelanas teriam se enriquecido através do narcotráfico.

O documento oficial sustenta que Maduro estaria ligado a cartéis de drogas e grupos descritos como "narcoterroristas", que utilizariam a estrutura do estado venezuelano para obter apoio logístico e proteção policial no envio de cocaína para os Estados Unidos.

Além de Maduro e da primeira-dama Cilia Flores, a acusação se estende a outras figuras centrais do governo venezuelano, incluindo o ministro do Interior, Diosdado Cabello, e o filho do presidente, Nicolás Maduro Guerra.

A logística para a custódia de Maduro envolveu uma operação complexa de segurança. Inicialmente retirado de sua residência oficial, o casal foi transportado a bordo do navio de guerra norte-americano USS Iwo Jima, passando por Guantánamo.

A chegada a Nova Iorque ocorreu no fim da tarde de sábado, em um avião militar Boeing 757 que pousou no aeroporto internacional Stewart. A operação de desembarque e transferência para o MDC contou com a participação de agentes de diversas agências federais, incluindo o FBI e a DEA (agência antidrogas dos EUA).