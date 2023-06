Ministro bolsonarista pede vista e julgamento do Marco Temporal é adiado no STF

O Ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu vista ao julgamento do Marco Temporal na tarde desta 4ª. feira (7.jun.23), com intenção de ter mais tempo para estudar os autos.

Em 2021, o Ministro Alexandre de Moraes havia pedido vista ao julgamento, que foi retomado nesta quarta-feira. Hoje, Moraes votou contra o marco temporal, assim como o relator Edson Fachin.

“Desde já, me comprometendo com vossa excelência de voltarmos com essa temática em um prazo comum e que nós estabeleçamos não apenas sob a presidência de vossa excelência, mas também a tempo à reflexão. Quiça não apenas a minha, mas de todo colegiado, o uso de uma 3ª vertente que se apresenta a todos nós”, afirmou André Mendonça que ocupa o cargo por indicação de Bolsonaro.