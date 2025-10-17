Piloto australiano é acusado de estuprar enfermeira de Michael Schumacher

O piloto australiano Joey Mawson, de 29 anos, enfrenta acusações de estupro contra uma enfermeira da equipe que cuida de Michael Schumacher, em um crime que teria ocorrido em 2019 na residência da família, na Suíça, mas o réu não compareceu ao julgamento marcado para esta semana.

Mawson, amigo de Mick Schumacher, filho do heptacampeão de F1, estava hospedado na casa da família em Gland.

O abuso teria ocorrido após uma noite de consumo excessivo de álcool em uma confraternização com membros da equipe.

Segundo o processo, a vítima passou mal e foi levada ao quarto, onde o piloto teria retornado para cometer o crime.

Mensagens de texto nas quais Mawson teria admitido o ato foram anexadas como prova pela acusação.

A enfermeira formalizou a denúncia dois anos após o ocorrido, alegando que temia perder o emprego.

O julgamento, agendado para a última 4ª feira (15.out.25), foi adiado após a ausência do piloto na audiência.

A família Schumacher não está envolvida na denúncia e, até o momento, não se pronunciou sobre o caso.