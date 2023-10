VÍDEOS: Hamas e Israel entram em guerra

Milhares de foguetes foram lançados pelo Hamas contra Israel neste sábado (7.out.23). O ataque surpresa foi realizado a partir da Faixa de Gaza. O grupo Hamas é a maior organização islâmica nos territórios palestinos e é considerado terrorista.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram supostos militantes palestinos atirando em transeuntes nas ruas da cidade israelense de Sderot.

As bombas cairam na parte sul do país. Até o momento foram confirmadas 44 mortes e 740 feridos.

O grupo armado Hamas assumiu a responsabilidade, citando a retomada do território como objetivo.

Fumaça é vista na área de Rehovot enquanto foguetes são lançados da Faixa de Gaza, em Israel, em 7 de outubro de 2023. (crédito da foto: REUTERS/ILAN ROSENBERG)

Israel lançou a operação "Espadas de Ferro" em resposta e convocou reservistas.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que Israel está em guerra. “Desde esta manhã, o Estado de Israel está em guerra”, disse o primeiro-ministro, pouco depois de as FDI declararem a “Operação Espadas de Ferro”. "Estamos em estado de guerra”, confirmou o porta-voz das FDI, Brigadeiro-General Daniel Hagari.

MORTOS E FERIDOS

Um soldado israelense fica ao lado dos corpos de israelenses mortos por combatentes palestinos que entraram vindos da Faixa de Gaza [Tsafrir Abayov/AP Photo]

Cerca de 44 pessoas foram declaradas mortas à tarde e mais de 700 feridas por Magen David Adom. Entre eles, Ofir Liebstein, chefe do Conselho Regional Sha'ar Hanegev, foi morto numa troca de tiros com terroristas.

Liebstein foi morto enquanto defendia seu assentamento durante um ataque. O vice-chefe do conselho, Yossi Keren, está atualmente ocupando seu lugar.

Uma segunda israelense – uma mulher de 60 anos – foi morta quando um foguete atingiu seu prédio no Conselho Regional de Gederot.

Os nomes e identidades das outras vítimas ainda não foram divulgados.

Mais de 2.200 foguetes foram disparados, disse a IDF. As sirenes soaram várias vezes em Jerusalém, Tel Aviv e no sul de Israel.

ISRAEL CONTRA-ATACA

Logo pela manhã Israel mobilizou a sua imensa tropa e suas tecnologias de guerra contra Hamas. O site do exército israelense publicou vídeos de abate de carros com homens do Hamas. Veja:

"ESPADAS DE FERRO":