Câmara tem até 9 de setembro para decidir se Campo Grande terá ou não 'Ar no Busão'

A Câmara Municipal de Campo Grande tem até o dia 9 de setembro para decidir se a capital contará com a obrigatoriedade de instalação de ar-condicionado nos novos ônibus do transporte coletivo urbano. O projeto, de autoria do vereador Landmark Rios (PT), foi aprovado pelos parlamentares em 26 de junho, mas acabou vetado pela prefeita Adriane Lopes (PP) em 18 de julho. Agora, os vereadores vão decidir se mantêm ou derrubam o veto.



Segundo o vereador Landmark, o dia 9 marca o prazo final para votação do veto. Caso não seja apreciado até essa data, o veto passa a trancar a pauta e impedir a votação de outras matérias na Casa, o que obriga o plenário a se posicionar.



Ele tem articulado intensamente junto aos colegas da Câmara para que o veto seja rejeitado, garantindo que a medida passe a valer e traga mais dignidade aos trabalhadores e estudantes que dependem do transporte coletivo.



O parlamentar destacou que a proposta teve apoio de bancadas da oposição e vem sendo respaldada, inclusive, por quem está à frente do transporte público da capital. Em depoimento à CPI do Transporte Público, o atual diretor-presidente do Consórcio Guaicurus, Themis de Oliveira, afirmou que o ar-condicionado é uma necessidade e que será cumprida caso a Prefeitura determine.



“É possível e, do meu ponto de vista, é necessário. Precisa de uma decisão da Prefeitura, do meu contratante. Se o meu contratante me determinar que a partir de agora os ônibus devem ter ar-condicionado, eu vou cumprir assim que determinar”, afirmou Themis, em resposta a um questionamento de Landmark durante oitiva.



Na mesma linha, o ex-presidente do consórcio, João Rezende, também já havia reconhecido que a climatização da frota é urgente. “Concordo com o senhor [Landmark] em gênero, número e grau pelo ar-condicionado no transporte urbano. Hoje é realmente um calor, mas tudo tem preço”, disse Rezende durante outra oitiva da CPI.



Para Landmark, as falas do atual e do ex-diretor do Consórcio, bem como o apoio recebido de outros vereadores que assinaram como coautores, reforçam que a proposta é viável e depende apenas de vontade política.



“Tenho buscado articulação com meus colegas vereadores porque essa votação vai mostrar quem realmente está ao lado da população. O trabalhador que pega ônibus todos os dias merece mais dignidade. A cidade não pode continuar parada no tempo enquanto outras capitais avançam. O Ar no Busão é uma medida justa, necessária e possível, e quem votar contra estará votando contra o povo”, provocou o parlamentar.



O projeto de lei 11.636/2025 determina que todos os novos veículos incorporados à frota passem a contar com ar-condicionado. A expectativa é que a decisão final seja tomada na sessão da próxima semana.