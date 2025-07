Landmark sai em defesa do 'Ar no Busão' e anuncia luta para derrubar veto da prefeita

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), vetou integralmente o Projeto de Lei n. 11.636/2025, de autoria do vereador Landmark Rios (PT), que determinava a instalação de ar-condicionado nos novos ônibus do transporte coletivo da Capital. A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Município na última 6ª feira (18.jul.25).



O parlamentar classificou a decisão como “falta de sensibilidade com a população” e anunciou que já articula com os colegas vereadores a derrubada do veto na Câmara. “Vamos trabalhar para derrubar o veto junto com os colegas vereadores. Todos estão comprometidos com essa pauta. Não existe ilegalidade constitucional no projeto. Se não há previsão contratual, basta a Prefeitura fazer um aditivo. Falta vontade política da atual gestão”, afirmou Landmark.



O projeto, popularmente conhecido como 'Ar no Busão', foi aprovado por ampla maioria no Legislativo e determina que todos os novos ônibus adquiridos para o transporte público da cidade tenham ar-condicionado, garantindo melhores condições térmicas aos passageiros e motoristas, um pleito antigo da população diante do calor intenso que atinge Campo Grande ao longo do ano.



Na justificativa do veto, a prefeita argumenta que a proposta não apresenta estimativa de impacto financeiro, o que violaria a Lei de Responsabilidade Fiscal. Também sustenta que o Legislativo não pode impor obrigações a contratos de concessão já firmados, como é o caso do contrato entre a Prefeitura e o Consórcio Guaicurus, responsável pelo transporte coletivo.



APOIO DO CONSÓRCIO



O projeto, no entanto, já havia sido debatido com o Consórcio Guaicurus, e contou com apoio declarado do ex-diretor executivo João Rezende e do atual presidente do consórcio, Themis de Oliveira, que chegou a se reunir com o vereador Landmark para colaborar com ajustes na fase de construção. A ideia era justamente viabilizar a proposta e garantir a aprovação com respaldo técnico e jurídico.



Além disso, a própria prefeita Adriane Lopes já havia manifestado publicamente, em outras ocasiões, a necessidade de modernizar a frota com climatização, o que torna o veto ainda mais contraditório, na avaliação do autor do projeto.



“Campo Grande tem crescido muito em população e em temperatura. Colocar ar nos ônibus não é luxo, é necessidade. Estamos falando de mães, idosos, trabalhadores que passam horas dentro de veículos fechados e superlotados. Isso é qualidade de vida, é saúde pública”, reforçou Landmark.



O veto da prefeita será agora analisado pela Câmara Municipal. Se a maioria dos vereadores votar pela derrubada, o projeto será promulgado e entrará em vigor como lei. Caso contrário, será arquivado.



O projeto tem coautoria de sete vereadores de diferentes partidos, dentre os quais Jean Ferreira (PT), Luiza Ribeiro (PT), Rafael Tavares (PL), Ana Portela (PL), André Salineiro (PL), Ronilço Guerreiro (Podemos) e Wilson Lands (Avante), demonstrando o caráter suprapartidário e popular da proposta.