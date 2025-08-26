Padaria Vó Arlinda é inaugurada com apoio de Landmark e fortalece renda de mulheres quilombolas

Foi inaugurada no sábado (23.ago.25) a Padaria Comunitária Vó Arlinda, instalada na Agroindústria da Associação Quilombola Chácara Buriti, em Campo Grande. A iniciativa integra o projeto do Centro Comunitário de Produção de Mulheres Quilombolas e tem como objetivo fortalecer a geração de renda e a autonomia das mulheres da comunidade.

Presente no evento, o vereador Landmark Rios (PT), um dos apoiadores do projeto, destacou a importância das parcerias para viabilizar a inauguração da padaria, citando a prefeitura de Campo Grande, o Governo do Estado e parlamentares. Em seu discurso, agradeceu à prefeita Adriane Lopes e às equipes técnicas pelo empenho na regularização documental do espaço, elogiou o envolvimento da comunidade e lembrou o papel de lideranças como a presidente da associação, Lucineia Domingos, e o produtor Roberval Sebastião da Silva, morador local.

“É tudo feito a várias mãos. Não é só o vereador, não é só a prefeita, não é só o secretário, não é só o governo federal, não é só o governo do estado. São várias mãos que constroem esta Campo Grande”, afirmou Landmark.

Lucineia Domingos, presidente da associação quilombola, celebrou a entrega como a realização de um sonho voltado às mulheres da comunidade. “Esse projeto vem de encontro total às nossas necessidades. É uma iniciativa que ajuda a aumentar a renda das famílias e dá oportunidade às mulheres da zona rural, que muitas vezes não têm onde deixar seus filhos para poder trabalhar”, afirmou.

Ela também agradeceu o apoio do vereador Landmark, destacando seu comprometimento com a zona rural. “Foi de fundamental importância toda a sua parceria, todo o seu apoio. Sempre atento, com olhar humano, cumprindo seu papel”.

A subsecretária de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial, Vânia Lúcia Batista Duarte, também participou da inauguração e ressaltou o protagonismo das mulheres da Chácara Buriti. “Hoje é um dia festivo. Essa padaria nasce de uma reivindicação antiga da comunidade. A geração de renda dentro da própria comunidade é essencial para que as pessoas permaneçam em seus territórios. A Chácara Buriti é exemplo de transformação”, destacou.

A Padaria Vó Arlinda é fruto de articulações entre lideranças locais, entidades comunitárias e diversos parceiros, entre eles a Associação Quilombola Chácara Buriti, a Prefeitura de Campo Grande, o Governo de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Zeca do PT e instituições parceiras.