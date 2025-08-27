Landmark formaliza à Conab demandas por cestas básicas e retomada do PAA em MS

Durante inauguração da nova sede da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) realizada nesta quarta-feira (27), em Campo Grande, o vereador Landmark Rios (PT) entregou dois ofícios à Diretora Administrativa, Financeira e de Fiscalização da Companhia, Rosa Neide Sandes de Almeida, solicitando recursos para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e a retomada da entrega de cestas básicas a famílias acampadas no estado.

Os documentos, destinados ao presidente da Conab, João Edegar Pretto, foram recebidos por Rosa, que representava a direção nacional durante o evento. O parlamentar destacou que os pedidos visam fortalecer a segurança alimentar e apoiar comunidades vulneráveis, como quilombolas, indígenas e famílias em acampamentos da reforma agrária.

“São dois pedidos aqui. O primeiro é para o desbloqueio do PAA em Campo Grande, que atende mais de 40 produtores da comunidade quilombola Chácara Buriti. O segundo é a retomada da distribuição de cestas básicas para os acampamentos do MPL [Movimento Popular de Luta], que já receberam esse apoio anteriormente. Isso fortalece a agricultura familiar e garante dignidade para quem ainda espera por um pedaço de terra”, afirmou Landmark.

Pedidos

A solicitação para a retomada da entrega de cestas básicas a famílias acampadas destaca a urgência da medida diante da vulnerabilidade dessas populações, especialmente aquelas que ainda aguardam assentamento pelo Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária).

“A nossa presença aqui hoje é justamente para reivindicar a volta do programa Fome Zero que, no governo Lula de antes, garantia uma cesta básica mensal para quem vive à beira da estrada, em condições precárias, esperando ser assentado. Essa política precisa voltar a funcionar”, reforçou Beto Jonas, representante do Movimento Popular de Luta (MPL).

O segundo pedido formalizado busca destravar recursos para a execução do PAA Quilombola, com prioridade para comunidades já organizadas, como a Chácara dos Buritis, que reúne dezenas de pequenos produtores.

“O PAA é essencial para a sobrevivência do nosso povo. Ele combate a fome, fortalece quem planta, quem produz. Muitos não têm onde vender, e o programa vem como um alívio e um estímulo para continuar na terra. O apoio do vereador Landmark é fundamental para garantir que esse recurso chegue à nossa comunidade”, declarou Lucineia Domingos, presidente da associação quilombola.

A diretora Rosa Neide, da Conab, demonstrou atenção às demandas e se comprometeu a verificar os pedidos com brevidade. “A mulher quilombola tem prioridade. O orçamento atrasou um pouco, mas já temos uma parte liberada. Na segunda-feira vamos conferir isso e dar uma resposta. Muito obrigado”, afirmou Rosa.

Nova sede marca nova fase da Conab no MS

A entrega dos pedidos aconteceu durante a inauguração da nova sede da Superintendência da Conab em Mato Grosso do Sul, evento marcado também pelo início simbólico da entrega de mais de 100 toneladas de alimentos adquiridos por meio do PAA.

O superintendente regional, Aguinaldo Moraes Dias, destacou o novo momento da Conab no estado. “Essa nova sede simboliza a reconstrução da empresa, que estava praticamente abandonada. Hoje temos condições de comprar, estocar e entregar alimentos. O prédio é moderno, funcional e foi pensado para ser também um espaço de apoio à agricultura familiar, com estrutura para feiras e eventos que aproximem a Conab da sociedade".