Campo Grande abre processo seletivo para professores temporários da Reme

A Prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias de Educação (Semed) e de Administração e Inovação (Semadi), publicou no Diogrande n.º 8.070 desta quinta-feira (25) o Edital n.º 12/2025, que abre processo seletivo simplificado para contratação temporária de professores para a Rede Municipal de Ensino (Reme).
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas das 9h de 25 de setembro até 23h59 de 3 de outubro de 2025, exclusivamente pelo site: https://concurso.fapec.org.
Requisitos
Para participar, é necessário:
Ser brasileiro nato ou naturalizado;
Ter no mínimo 18 anos completos;
Estar em dia com as obrigações eleitorais e, no caso dos homens, com as obrigações militares;
Não ter condenação criminal nos últimos cinco anos;
Ter curso de licenciatura plena ou normal superior, conforme a área de atuação.
Etapas do processo seletivo
O processo será composto por:
Inscrição online (eliminatória);
Prova escrita objetiva (eliminatória);
Prova de títulos (classificatória).
Os aprovados formarão cadastro reserva de professores temporários, com validade de 12 meses, prorrogável por mais 12.
Estão previstas cotas para negros (10%), pessoas com deficiência (5%) e indígenas (5%).
Mais informações, o edital completo e o cronograma estão disponíveis nos sites:
www.campogrande.ms.gov.br/semed
Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail: concurso@fapec.org
O edital completo pode ser acessado diretamente no Diogrande a partir da página 06:
Download da edição oficial