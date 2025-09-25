Campo Grande abre processo seletivo para professores temporários da Reme

A Prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias de Educação (Semed) e de Administração e Inovação (Semadi), publicou no Diogrande n.º 8.070 desta quinta-feira (25) o Edital n.º 12/2025, que abre processo seletivo simplificado para contratação temporária de professores para a Rede Municipal de Ensino (Reme).

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas das 9h de 25 de setembro até 23h59 de 3 de outubro de 2025, exclusivamente pelo site: https://concurso.fapec.org.

Requisitos

Para participar, é necessário:

Ser brasileiro nato ou naturalizado;

Ter no mínimo 18 anos completos;

Estar em dia com as obrigações eleitorais e, no caso dos homens, com as obrigações militares;

Não ter condenação criminal nos últimos cinco anos;

Ter curso de licenciatura plena ou normal superior, conforme a área de atuação.

Etapas do processo seletivo

O processo será composto por:

Inscrição online (eliminatória);

Prova escrita objetiva (eliminatória);

Prova de títulos (classificatória).

Os aprovados formarão cadastro reserva de professores temporários, com validade de 12 meses, prorrogável por mais 12.

Estão previstas cotas para negros (10%), pessoas com deficiência (5%) e indígenas (5%).

Mais informações, o edital completo e o cronograma estão disponíveis nos sites:

www.campogrande.ms.gov.br/semed

https://concurso.fapec.org

Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail: concurso@fapec.org

O edital completo pode ser acessado diretamente no Diogrande a partir da página 06:

Download da edição oficial