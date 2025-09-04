Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste e avança no cenário nacional

Campo Grande manteve em 2025 a 1ª colocação no Ranking de Competitividade dos Municípios do Centro-Oeste, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), superando Cuiabá e Goiânia ao consolidar-se como a mais competitiva da região. No cenário geral nacional, o crescimento foi de 15 pontos, saindo da 86ª para a 71ª colocação no país, mantendo ainda a primeira posição no Estado de Mato Grosso do Sul.

Foto: Divulgação

No indicador de Inovação e Dinamismo Econômico, a capital avançou 45 posições, alcançando o 33º lugar. Para a prefeita Adriane Lopes (PP), o resultado é fruto de uma gestão focada em modernizar a cidade e criar um ambiente competitivo para atrair investimentos:

“Esse reconhecimento mostra que Campo Grande está no caminho certo. Estamos fazendo o certo e investindo em políticas que desburocratizam, atraem empresas, geram empregos e fortalecem nosso capital humano. Nosso compromisso é transformar esse avanço em oportunidades reais para a população.”

O secretário de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável, Ademar Silva Júnior, reforçou a importância da Lei de Liberdade Econômica e do alinhamento com o setor produtivo. “Digitalizamos processos, reduzimos burocracia e fortalecemos o Prodes, atraindo empresas e empregos para a capital.”

Foto: Divulgação

Resultado que se vê na prática, com empresas buscando oportunidades em Campo Grande. O empresário Paulo Skaf, que atua nos setores de logística, galpões industriais e empreendimentos residenciais, destacou o potencial da capital:

“Campo Grande tem se consolidado como um polo de desenvolvimento, com crescimento populacional, atração de investimentos e um ambiente favorável aos negócios. Esse dinamismo gera oportunidades relevantes em diferentes áreas. Além disso, a Rota Bioceânica representa um diferencial estratégico, pois ao viabilizar a ligação direta com o Chile, abrirá um novo caminho para agilizar e baratear exportações rumo à Ásia.”

O desempenho de Campo Grande se destaca também nos pilares de Funcionamento da Máquina Pública, em 13º lugar, e de Inserção Econômica, com avanço de 41 posições no ranking. O resultado reflete eficiência administrativa, fortalecimento das políticas de desenvolvimento e redução da população vulnerável.

Foto: Divulgação

Esse ambiente favorável se traduz diretamente no mercado de trabalho: a capital liderou em julho de 2025 com +583 vagas formais, mantendo seis meses consecutivos de saldos positivos. Hoje, já são cerca de 255 mil vínculos ativos, o que representa um quarto de todos os empregos formais de Mato Grosso do Sul, que soma quase 700 mil vínculos (Caged).

O dinamismo local, aliado ao índice histórico de 2,9% de desocupação no segundo trimestre de 2025 – o menor desde 2012 e um dos quatro mais baixos do país, segundo a Pnad Contínua/IBGE – evidencia um mercado de trabalho aquecido e diversificado.

A atuação da Prefeitura e de programas de qualificação têm sido essencial nesse cenário, garantindo inserção formal de trabalhadores e pequenos empreendedores e reforçando os pilares de competitividade apontados pelo ranking regional.

O pleno emprego, por sua vez, fortalece o consumo, atrai investimentos e estimula o empreendedorismo, sustentando o papel de Campo Grande como motor econômico da região.