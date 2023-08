Capital sul-mato-grossense completa 124 anos; veja os destaques estatísticos

No dia 26 de agosto, Campo Grande (MS), completará 124 anos. A seguir, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresenta alguns dados estatísticos sobre a capital de Mato Grosso do Sul.

Campo Grande está localizada geograficamente a 20°26’34” de latitude Sul e 54°38’47” de longitude (W. Gr.). Tem altitude média de 532 metros acima do nível do mar. Fica distante 878,4 Km, em linha reta, e 1.134 Km, em distância rodoviária, da Capital Federal — Brasília.

A Capital de estado mais próxima de Campo Grande é Cuiabá, no estado do Mato Grosso, e fica a 557,9 Km, em linha reta, e a 694 km, em distância rodoviária.

Já a Capital mais distante é Natal, no Estado do Rio Grande do Norte, que fica a 2.658,6 Km, em linha reta, e a 3.619 km, em distância rodoviária.

Campo Grande tem a 15ª maior população entre as capitais brasileiras

De acordo com os primeiros resultados do Censo Demográfico 2022, a população recenseada de Campo Grande alcançou a marca de 897.938 habitantes na data de referência, dia 31 de julho de 2022. Em comparação com o Censo 2010, ocorreu um aumento de 111.164 pessoas.

Segundo o Censo Demográfico 2022, o município de Campo Grande é o 1º no Ranking de habitantes do estado de Mato Grosso do Sul. Também é o 15º entre as Capitais brasileiras e o 17ª entre todos os 5.570 municípios brasileiros.

O Censo Demográfico 2022 apurou a existência de 392.667 unidades domiciliares (domicílios particulares e coletivos) em Campo Grande, número que representa crescimento (38,5%) em relação ao registrado em 2010, quando foram recenseadas 283.333 unidades domiciliares.

Entre 2010 e 2022, o número de domicílios particulares ocupados cresceu 30,0%. Quanto ao número de domicílios particulares não ocupados (vagos e de uso ocasional) o crescimento mais que dobrou (105,1%).

Dos municípios de MS, aquele com o maior percentual de domicílios não ocupados foi Corguinho (46,4%), seguido por Jaraguari (40,3%) e Santa Rita do Pardo (39,6%).

Em Campo Grande, o percentual foi de 16,9% — 12º maior entre as capitais, sendo Porto Velho o maior percentual e Boa Vista, o menor.

Campo Grande tem a 7ª maior taxa de crescimento populacional entre as capitais

O crescimento médio anual da população campo-grandense entre o Censo 2010 e 2022 foi de 1,11%, acima da média brasileira (0,52%).

A participação populacional da capital em relação ao estado de Mato Grosso do Sul é de 32,6% e é a 6ª maior concentração do país. Entre as capitais, Campo Grande tem a 7ª maior taxa de crescimento.

População indígena de Campo Grande é a 3ª maior proporção entre as capitais

A população indígena residente em Campo Grande é de 18.439 pessoas, correspondendo a 2,05% da população total do município, segundo o Censo Demográfico 2022.

A capital sul-mato-grossense tem a 3ª maior proporção de população indígena entre as capitais brasileiras, atrás de Boa Vista (RR) e Manaus (AM).

Quanto à população quilombola, foram registrados 735 pessoas no Censo 2022, 12ª maior entre as capitais.

Campo Grande tem a menor taxa de desocupação entre as capitais brasileiras

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), a taxa de desocupação em Campo Grande no 2º trimestre de 2023 foi estimada em 3,0%.

Com este resultado, Campo Grande tem a menor taxa de desocupação entre as capitais do país, seguido por Porto Velho (RO), com 3,1% e Cuiabá (MT), com 3,6%.

Para o segundo trimestre de 2023, o rendimento médio real habitual advindo de todos os trabalhos ficou em R$ 3.813,00.

Comparando-se com as outras capitais, Campo Grande tem o 10º maior rendimento, sendo Florianópolis (R$5.223,00) o maior.

Em contrapartida, a capital de MS tem a maior diferença salarial entre homens e mulheres

Quando valor do rendimento é desagregado por sexo, Campo Grande é a capital com a maior diferença salarial entre homens e mulheres do Brasil, com as mulheres (R$2.996,00) recebendo 33,3% a menos que os homens (R$4.495,00).

Nascem e morrem mais pessoas do sexo masculino em Campo Grande

Segundo a Pesquisa Estatísticas do Registro Civil, em 2021, foram registrados em Campo Grande 12.527 nascimentos. Nasceram mais homens do que mulheres: 6.456 meninos e 6.071 meninas. Naquele ano, também foram registrados na capital sul-mato-grossense 8.679 óbitos, sendo 4.792 homens e 3.887 mulheres.

Campo Grande é a 3ª capital entre os maiores valores da agropecuária no PIB

Em 2020, o Produto Interno Bruto — PIB do município de Campo Grande, teve o valor, a preço de mercado, de R$ 30.121.789.000,00 e destaca-se por ter:

3º maior PIB da Região Centro-Oeste;

14º maior PIB entre as capitais brasileiras;

31º maior PIB entre os 5.570 municípios brasileiros;

1º maior PIB entre os municípios de Mato Grosso do Sul.

3ª maior capital em Valor Adicionado Bruto da Agropecuária no PIB (R$ 408.166.000)

O PIB per capita de Campo Grande é de R$ 33.243,63, sendo o 1441º maior entre os municípios brasileiros e o 51º maior entre os municípios de Mato Grosso do Sul.

Produção agrícola no município de Campo Grande

Produção pecuária no município de Campo Grande

