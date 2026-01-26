Com apenas 10 anos de existência, Medicina UEMS conquista conceito 4 no Enamed

O curso de Medicina da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), em Campo Grande, obteve Conceito 4 (em uma escala até 5) na primeira edição do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed). O resultado, divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Inep, consolida a unidade como referência em qualidade na formação médica nacional.

Este desempenho posiciona a UEMS no seleto grupo de apenas 114 cursos de Medicina no Brasil - o que representa 33% do total avaliado - que alcançaram este conceito de excelência. O indicador aponta que entre 75% e 89,9% dos estudantes da UEMS foram classificados com desempenho proficiente, demonstrando a solidez do ensino ofertado pela instituição. O curso ainda elenca na 3ª parcial - referência em 22/01 - a 7ª Nota de corte no Sisu 2026 dentre os cursos de Medicina do país.

VALIDAÇÃO E COMPROMISSO INSTITUCIONAL

Para o Pró-reitor de Ensino da UEMS, Walter Guedes, a nota transcende o prestígio e confirma a rigorosa preparação dos egressos. "Este resultado sublinha a excelência do ensino oferecido e valida o compromisso contínuo da instituição em formar profissionais altamente qualificados. O Enamed desempenha papel preponderante na salvaguarda da qualidade da formação médica no Brasil, abrangendo desde a robustez da estrutura curricular e qualificação docente até a infraestrutura de laboratórios e práticas clínicas", destaca o pró-reitor.

Guedes reforça que a avaliação do MEC garante que a instituição cumpra os padrões essenciais para formar médicos competentes e responsáveis, prontos para os desafios do sistema de saúde.

INOVAÇÃO E METODOLOGIAS ATIVAS

Um dos grandes diferenciais que sustentam o Conceito 4 é o projeto pedagógico da UEMS, considerado na vanguarda da educação médica nacional. Diferente dos modelos tradicionais, a graduação adota metodologias ativas como a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) e a Aprendizagem Baseada em Equipes (ABE).

"Essas abordagens colocam o estudante no centro do processo educacional, estimulando a autonomia e o raciocínio crítico desde o início", explica Walter Guedes. Segundo ele, o currículo é desenhado para uma formação humanista e integrada, com forte inserção na rede de saúde pública. "Isso assegura que os futuros médicos compreendam as demandas da população local. Essa fusão de prática, tecnologia e incentivo à pesquisa capacita egressos socialmente engajados e aptos a impulsionar a inovação na medicina brasileira", pontua.

MARCO DE 10 ANOS

Considerando que a graduação em Medicina da UEMS é o curso mais novo do Estado de Mato Grosso do Sul, com apenas uma década de existência, o resultado é um marco decisivo. O reconhecimento nacional atesta a maturidade alcançada em pouco tempo e reflete o esforço conjunto entre gestão, corpo docente, técnicos e a dedicação dos acadêmicos.

A conquista reforça a missão da UEMS em entregar à sociedade profissionais aptos a atuar com excelência e sensibilidade nos diferentes níveis de atenção à saúde.