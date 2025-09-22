MS Notícias

22 de setembro de 2025
Com palestra do Procon, estudantes de Campo Grande aprendem sobre educação financeira

Jovens aprenderam práticas para lidar com dinheiro e estimular o consumo consciente

Um total de 160 alunos da Escola Municipal Consulesa Macksoud Trad participou de uma palestra sobre educação financeira promovida pelo Procon Municipal, ligado à Prefeitura de Campo Grande.

O objetivo do evento foi ensinar aos jovens ferramentas práticas para lidar com dinheiro, estimular o consumo consciente e mostrar a importância de poupar desde cedo.

As atividades foram planejadas como um espaço de aprendizado e troca de experiências, com exemplos do cotidiano para facilitar a compreensão.

Foto: Divulgação/ PREFCGEstudantes da REME aprenderam sobre educação financeira com o PROCON CG | Foto: Divulgação/ PREFCG

Os instrutores explicaram a diferença entre desejo e necessidade, além de estratégias para planejar compras de forma consciente, incentivando a participação dos estudantes.

Os alunos mostraram grande interesse e interagiram bastante durante as sessões, demonstrando curiosidade sobre o tema abordado.
Gabriel, do 7º ano, disse que a palestra mudou sua visão sobre economia: “Agora vou planejar meus gastos e guardar dinheiro todo mês para comprar meu skate.”

Julia, também do 7º ano, elogiou a abordagem didática dos palestrantes: “Achei muito legal, explicaram de forma que entendemos, usando jogos e aplicativos. Aprendi a pensar antes de comprar.”
Rafael, do 9º ano, destacou a importância da palestra para o futuro: “Falaram sobre cartão de crédito e juros. Isso me fez refletir sobre como me preparar financeiramente para a vida adulta.”

O superintendente do Procon Municipal, José Costa Neto, ressaltou a relevância da iniciativa: “Ensinar aos jovens a diferença entre o que querem e o que precisam e a importância de poupar é investir no futuro da cidade.”
Ele afirmou que o projeto continuará, com apoio da Prefeitura, para alcançar mais estudantes em outras escolas e ampliar o impacto da educação financeira.

