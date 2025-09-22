Com palestra do Procon, estudantes de Campo Grande aprendem sobre educação financeira

Um total de 160 alunos da Escola Municipal Consulesa Macksoud Trad participou de uma palestra sobre educação financeira promovida pelo Procon Municipal, ligado à Prefeitura de Campo Grande.

O objetivo do evento foi ensinar aos jovens ferramentas práticas para lidar com dinheiro, estimular o consumo consciente e mostrar a importância de poupar desde cedo.

As atividades foram planejadas como um espaço de aprendizado e troca de experiências, com exemplos do cotidiano para facilitar a compreensão.

Estudantes da REME aprenderam sobre educação financeira com o PROCON CG | Foto: Divulgação/ PREFCG

Os instrutores explicaram a diferença entre desejo e necessidade, além de estratégias para planejar compras de forma consciente, incentivando a participação dos estudantes.

Os alunos mostraram grande interesse e interagiram bastante durante as sessões, demonstrando curiosidade sobre o tema abordado.

Gabriel, do 7º ano, disse que a palestra mudou sua visão sobre economia: “Agora vou planejar meus gastos e guardar dinheiro todo mês para comprar meu skate.”

Julia, também do 7º ano, elogiou a abordagem didática dos palestrantes: “Achei muito legal, explicaram de forma que entendemos, usando jogos e aplicativos. Aprendi a pensar antes de comprar.”

Rafael, do 9º ano, destacou a importância da palestra para o futuro: “Falaram sobre cartão de crédito e juros. Isso me fez refletir sobre como me preparar financeiramente para a vida adulta.”

O superintendente do Procon Municipal, José Costa Neto, ressaltou a relevância da iniciativa: “Ensinar aos jovens a diferença entre o que querem e o que precisam e a importância de poupar é investir no futuro da cidade.”

Ele afirmou que o projeto continuará, com apoio da Prefeitura, para alcançar mais estudantes em outras escolas e ampliar o impacto da educação financeira.