Emoção na terceira noite: Caça aos ovinhos anima Páscoa da Família em Campo Grande

O Espaço Cultural Vila Morena onde acontece a segunda edição do Páscoa da Família, foi preenchido pela alegria das crianças que aguardavam com ansiedade pela caça aos ovinhos de Páscoa. Durante a brincadeira, na noite desse domingo (24), a criatividade, a socialização e o espírito de equipe entre os participantes foram estimulados, a cada ovo encontrado. Dentro deles havia uma mensagem especial apontava o caminho para o prêmio final, recheado de chocolate.

Para a moradora do bairro Mário Covas, Cristiane Finger, a programação da Páscoa da Família está encantando todas as crianças. “O evento está muito bacana, principalmente para trazer os pequenos que podem participar das brincadeiras, da caça aos ovos e da pintura facial. As minhas filhas, Carolina e Milena estão gostando muito”, destacou.

Natanael de Souza de Azevedo, 38 anos, morador do Tarsila do Amaral já trouxe a família em duas noites para aproveitarem o evento. “No sábado (23) eu vim com a família toda, aproveitamos o show do João Haroldo e Betinho, e hoje [domingo] eu voltei com os meus dois pequenos, Gabriel de 8 anos e a Gabrielly de 3 anos, para eles participarem da pintura facial e da caça aos ovos. Gostamos muito da experiência aqui, é uma Páscoa diferente e pretendemos voltar na próxima edição”, afirmou.

Promovido pela Prefeitura de Campo Grande em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) e o Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), o evento uniu a comunidade em um espaço de reflexão. Durante a encenação da Santa Ceia Viva, que retrata os momentos finais de Jesus Cristo antes da crucificação e ressurreição, a emoção tomou conta do ambiente, envolvendo todos os presentes em um momento de renovação da fé.

A terceira noite da Páscoa da Família contou ainda, com parada da Páscoa e show de Vitor e Cadu, cantores e compositores que representam a nova geração da música sertaneja campo-grandense.

Programação

O local ainda conta com o passeio do City Tour, com saídas diárias da Vila Morena, às 19h e 20h. O percurso passa em frente ao Bioparque Pantanal, Shopping Campo Grande, Paço Municipal, Obelisco, Praça do Rádio Clube, Praça Ary Coelho, Relógio da 14 de Julho, Estátua Manoel de Barros, Sesc Cultura, Praça das Águas, Parque das Nações Indígenas, Parque dos Poderes, Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) e Museu das Culturas Dom Bosco.

O evento da Páscoa da Família segue com a programação até o dia 31 de março. A Parada da Páscoa vai acontecer todos os dias, assim como as brincadeiras para as crianças e os shows que vão garantir o entretenimento de quem for até o local durante os dez dias de evento.

A Páscoa em Família é uma realização da Prefeitura de Campo Grande, com promoção da Famasul/Senar, Sesc e Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania. Conta ainda com o apoio da Águas Guariroba, Velutex, Produserv, Solurb, e UCDB.

Confira a programação do quarto dia da Páscoa da Família 2024:

Segunda-feira (25/03)

17h30 – Abertura Oficial

19h e 20h – City Tour

18h às 20h – Pintura Facial e Caça aos Ovos

19h às 20h – Santa Ceia Viva

20h às 21h – Grupo Ipê da Serra

21h – Parada da Páscoa

#pratodosverem. Há três imagens no texto. A primeira imagem é a capa da matéria e mostra o desfile havendo dois coelhos da Páscoa de cores cinzas e branco e dois personagens fantasiados com cores douradas e luvas brancas dançando. A segunda imagem mostra o pai Natanael, citado no texto. Ele tem pele escura, boné marrom, camiseta vinho e bermuda jeans e está sentado com os dois filhos, sendo uma menina e um menino de pele clara e cabelos castanhos claro pintando ovinhos de Páscoa. A menina veste vestido rosa com sapato rosa e o menino camiseta branca, calça marrom e tênis. Há outras mesas totalizando mais três crianças, todas realizando a pintura dos ovos. A terceira imagem mostra um dos personagens do Desfile da Parada Natalina, com fantasia de cores laranja, azul, marrom e amarelo lembrando brigadeiros e beijinhos. O rosto do personagem é pintado de branco, nariz rosa, bigodinhos e sobrancelha azul claro imitando um coelhinho da Páscoa.