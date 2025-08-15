Festa da Arara celebra 133 anos de Aquidauana com tradição, música e sabor pantaneiro

A Associação Recreativa de Amigos Reais de Aquidauana (Arara) prepara uma grande festa para celebrar os 133 anos de Aquidauana.

O evento será realizado no próximo dia 31 de agosto, no Rádio Clube, em Campo Grande, reunindo música, gastronomia típica e homenagens a personalidades que se destacam na cultura, nas artes e no cenário social.

A programação contará com a entrada da bandeira de Aquidauana, execução do hino da cidade e uma missa em homenagem ao município.

Na sequência, haverá homenagens a artistas, escritores e cidadãos que contribuem para o desenvolvimento cultural e social.

O almoço promete um verdadeiro passeio pelos sabores do Pantanal, com refeição no estilo comitiva e novidades no cardápio deste ano, como pastel de jiló e pastel de carne.

Expositores e artistas plásticos também vão decorar a entrada do clube, criando um ambiente acolhedor e vibrante para receber os convidados.

Segundo Marilda Queiroz, representante da Arara, o evento mantém viva uma tradição de quase 35 anos de encontros que fortalecem os laços entre aquidauanenses que vivem em Campo Grande e os que vêm de outras cidades para participar.

“É um momento de reencontros, de reforçar amizades e celebrar a nossa história em comum”, destaca.

A festa também atrai lideranças políticas e autoridades. Marilda esteve na manhã desta sexta-feira (15) no gabinete do vereador Landmark Rios (PT), na Câmara Municipal de Campo Grande, para convidá-lo pessoalmente, lembrando que sua família tem fortes laços com Aquidauana.

Os convites, no valor de R$ 50,00 (antecipado), estão disponíveis com os organizadores, pelo telefone (67) 99267-3083.