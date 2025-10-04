Força-tarefa em MS intensifica combate a bebidas clandestinas com risco de metanol

Diante do risco de intoxicações por metanol em bebidas alcoólicas clandestinas, o Governo de Mato Grosso do Sul mobilizou uma força-tarefa estadual para reforçar a vigilância e a fiscalização em todos os municípios. A ação emergencial, coordenada pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), tem como foco identificar rapidamente casos suspeitos, garantir atendimento ágil e coibir a comercialização irregular.

A medida segue orientações do Ministério da Saúde e da Nota Técnica Conjunta nº 365/2025, com articulação entre vigilâncias sanitárias municipais, unidades hospitalares e equipes de saúde.

Segundo a superintendente de Vigilância em Saúde da SES, Larissa Castilho, o objetivo é proteger a população. “Estamos estruturando um fluxo de atendimento, monitoramento e fiscalização, para garantir respostas rápidas e eficazes diante da situação. Nosso compromisso é assegurar que a vigilância atue de forma integrada, eficiente e preventiva, protegendo a população com o máximo de segurança e prontidão possível”, afirmou.

A secretária-adjunta de Estado de Saúde, Crhistinne Maymone, reforçou que a resposta é ampla. “Essa é uma resposta integrada que reúne orientação à população, fiscalização rigorosa, ações de prevenção e fluxos ágeis de atendimento. Cada etapa está conectada para garantir que o risco do metanol seja enfrentado de forma completa, eficiente e com a máxima proteção à saúde dos sul-mato-grossenses”, disse.

As ações incluem:

atendimento 24h via Ciatox com suporte técnico e científico;

fiscalização intensiva em estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas, para coibir comércio clandestino;

monitoramento contínuo de casos suspeitos e confirmados, com notificação imediata ao CIEVS estadual e ao Ministério da Saúde;

capacitação de equipes de saúde para condução clínica conforme protocolos;

apoio hospitalar para uso de antídotos como etanol farmacêutico e articulação com o Ministério da Saúde para acesso ao fomepizol, medicamento de referência contra intoxicação por metanol.

A SES orienta que a população não consuma bebidas sem rótulo, de origem clandestina ou adquiridas em locais não regularizados.

O médico toxicologista Sandro Benites, do Ciatox, alerta para os sinais de risco. “Qualquer pessoa que, após cerca de 12 horas do consumo de bebida alcoólica, apresentar dor abdominal, sensação de queimação, alterações visuais — especialmente turvação ou visão cintilante —, além de sintomas neurológicos, deve procurar imediatamente uma unidade de saúde”, reforçou.

Canais de atendimento e notificação

CIATox Campo Grande – Plantão 24h: (67) 98179-1369 | Fixo: (67) 3386-8655 | Emergência: 0800-722-6001 | E-mail: civitox@saude.ms.gov.br

CIEVS/MS – Plantão 24h: (67) 98477-3435 | Disque-notifica: 0800-647-1650 | E-mails: ms@hotmail.com (24h) e cievs@saude.ms.gov.br

Coordenação de Emergências em Saúde Pública – CESP – (67) 3318-1823

Disque-Intoxicação Anvisa – 0800-722-6001 | E-mail: cvisa@saude.ms.gov.br