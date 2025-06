Frente fria derruba temperaturas em MS com risco de geada e ventania

A semana começa com mudanças bruscas no tempo em Mato Grosso do Sul. Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), uma frente fria intensa avança pelo estado, provocando instabilidades, ventos fortes e queda acentuada nas temperaturas em todas as regiões. Há risco de frio intenso, geadas e rajadas acima de 60 km/h.

Nesta 2ª feira (23.jun.25), o tempo segue fechado com chuvas de fraca a moderada intensidade. Há risco de tempestades isoladas, principalmente na metade norte do estado, com raios e ventos fortes. O fenômeno é causado por uma frente fria associada ao transporte de calor e umidade, áreas de baixa pressão e cavados atmosféricos.

Com a chegada da massa de ar frio, ocorre a chamada mínima invertida – quando o dia começa com temperaturas mais altas e esfria ao longo das horas. Os ventos sopram do sul, com intensidade entre 40 e 60 km/h e rajadas pontuais ainda mais fortes.

Previsão para esta 2ª feira:

Sul, Cone-Sul e Grande Dourados: mínimas de 4°C a 6°C / máximas de 20°C a 24°C

Sudoeste e Pantanal: mínimas de 8°C a 14°C / máximas de 23°C a 25°C

Bolsão, Leste e Norte: mínimas de 10°C a 14°C / máximas de 21°C a 28°C

Campo Grande: mínimas de 9°C a 11°C / máximas de 21°C a 23°C

Na 3ª (24.jun.25) e 4ª feira (25.jun.25), o tempo firma com predomínio de sol e frio intenso nas primeiras horas do dia. O sistema de alta pressão traz estabilidade, mas também favorece geadas fracas a moderadas no sul e formação de nevoeiros ao amanhecer.

Previsão para 3ª e 4ª feira:

Sul, Cone-Sul e Grande Dourados: mínimas entre 1°C e 3°C (com chance de valores negativos) / máximas de 11°C a 19°C

Sudoeste e Pantanal: mínimas de 5°C a 12°C / máximas de 16°C a 24°C

Bolsão, Leste e Norte: mínimas de 6°C a 10°C / máximas de 15°C a 25°C

Campo Grande: mínimas entre 5°C e 7°C / máximas de 15°C a 22°C

Os ventos continuam do sul, com tendência a virar para o leste na quarta-feira, variando entre 30 e 50 km/h.

Na 5ª (26.jun.25) e 6ª feira (27.jun.25), uma nova frente fria traz de volta a instabilidade, com aumento da nebulosidade e chuvas de intensidade fraca a moderada. Há possibilidade de novas tempestades localizadas no sul do estado.

As temperaturas sobem, mas a amplitude térmica – com manhãs frias e tardes mais quentes – deve marcar o típico inverno sul-mato-grossense.

Previsão para 5ª e 6ª feira:

Sul, Cone-Sul e Grande Dourados: mínimas entre 10°C e 15°C / máximas de 20°C a 24°C

Sudoeste e Pantanal: mínimas de 15°C a 19°C / máximas de 21°C a 28°C

Bolsão, Leste e Norte: mínimas de 13°C a 19°C / máximas de 26°C a 30°C

Campo Grande: mínimas entre 17°C e 19°C / máximas de 26°C a 28°C

Os ventos viram para o norte e, na sexta, retornam ao sul com intensidade de 40 a 60 km/h.

O Cemtec alerta que o frio intenso e a instabilidade devem continuar até o fim do mês, exigindo atenção da população, principalmente nas regiões mais vulneráveis a geadas e variações bruscas de temperatura.