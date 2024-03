Funsat anuncia 2.080 vagas de emprego em 278 empresas nesta terça-feira (26)

Tenha o cadastro em dia com a Funsat

O cadastro é feito presencialmente na Fundação, tendo em mãos o documento de identidade ou carteira de motorista, comprovante de residência, número do CPF e dados do histórico profissional.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com horário de funcionamento das 7h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira, inclusive no horário de almoço, realizando também outros serviços como solicitações para a emissão da carteira digital de trabalho, ativação do seguro-desemprego, ou, por exemplo, inscrição de cursos profissionalizantes promovidos pela Fundação. O telefone para contato é o (67) 4042-0585.

Para mais informações, confira o perfil do Instagram @funsat.cg, e no Facebook a página @funsatcampograndems.

#PraTodosVerem Na matéria há duas imagens. A primeira é uma foto ilustrativa, usada como capa, que mostra a fachada da Fundação Social do Trabalho de Campo Grampo (Funsat). Em primeiro plano há uma pequena mureta, grades de proteção e corrimãos pintados na cor azul; um corredor de acesso à porta de entrada no qual há quatro degraus e uma rampa de acesso; na parte superior do prédio, três banners em paralelo na horizontal trazem as cores branco, azul e amarelo, o nome da Funsat e a logo da Prefeitura em tamanhos grandes. A segunda imagem é uma arte gráfica na qual do lado esquerdo há um homem negro, com aproximadamente 45 anos de idade, cabelos raspados, usando camiseta cinza, avental de trabalho na cor azul, luvas de trabalho nas mãos, segurando uma ferramenta (chave catraca) e um pedaço de pano vermelho e sorrindo; do lado direito da imagem há informações sobre algumas das vagas disponibilizadas pela Funsat nesta terça-feira.