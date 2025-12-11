Governo Lula deve liberar R$ 1 bilhão para regularização fundiária em MS

O vereador Landmark Rios (PT) participou na tarde de 2ª feira (8.dez.25) de uma reunião no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em Campo Grande (INCRA MS), com parlamentares, representantes da Liga Camponesa e a direção do órgão.

O encontro discutiu a possibilidade de o Governo Federal destinar R$ 1 bilhão para compra de terras e regularização de famílias acampadas no Estado.

Segundo os participantes, o deputado federal Zeca do PT levará o tema ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reforçando a urgência na liberação dos recursos.

Landmark explicou que a proposta prevê a aquisição de três a quatro grandes áreas para atender entre 15 e 16 mil famílias acampadas.

Ele afirmou que a articulação tem sido construída ao longo do semestre em agendas nos ministérios da Fazenda, Planejamento, Desenvolvimento Agrário e Cidades, com apoio de parlamentares e lideranças camponesas.

“Estamos trabalhando numa agenda em Brasília em que o ministro Haddad será cobrado sobre esse investimento de R$ 1 bilhão. É um compromisso do Governo Lula com Mato Grosso do Sul, e isso pode transformar a realidade de milhares de famílias acampadas”.

O grupo também destacou o trabalho da gestão regional do INCRA, que ampliou de 4 mil para 15 mil o número de famílias cadastradas oficialmente.

Landmark ressaltou que esse avanço administrativo foi decisivo para permitir que o governo federal avance na compra de terras e na regularização fundiária.

Ele defendeu que o esforço da equipe do INCRA seja reconhecido, já que a atualização dos cadastros é etapa essencial para que o investimento federal chegue ao Estado.

Landmark afirmou ainda que os mandatos envolvidos têm buscado integrar políticas para o campo e para as cidades, considerando a relação entre demanda por terra e deficit habitacional urbano.

Para ele, a possível liberação de R$ 1 bilhão representaria um avanço histórico para a agricultura familiar, a reorganização territorial e a redução das favelas.