MPF investiga fraude em unidade do Caixa Aqui em Campo Grande

O Ministério Público Federal (MPF) instaurou um inquérito civil para apurar supostas irregularidades cometidas por um Correspondente Caixa Aqui (CCA) em Campo Grande. A decisão foi publicada no Diário Oficial do MPF/MS desta 3ª feira (23.set.25).

De acordo com a Portaria nº 15/2025, assinada pela procuradora da República Analicia Ortega Hartz, o inquérito tem como objetivo aprofundar a investigação sobre a possível inserção de dados falsos no sistema da Caixa Econômica Federal, com o intuito de beneficiar duas clientes da instituição.

O caso vinha sendo analisado no âmbito de um procedimento administrativo que chegou ao fim do prazo legal de tramitação, sem que todas as diligências fossem concluídas. Apesar de a Caixa ter informado o envio de documentos internos sobre a conduta do correspondente, o MPF constatou que os anexos mencionados não foram efetivamente encaminhados junto à resposta formal.

O inquérito será conduzido no âmbito da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão (5ª CCR), voltada ao combate à improbidade administrativa, e tem como foco apurar se houve favorecimento indevido, por meio de fraude no sistema da Caixa, em benefício de terceiros.