MS Notícias

MenuÚltimas Notícias
23 de setembro de 2025
Campo Grande 24ºC

INVESTIGAÇÕES

MPF investiga fraude em unidade do Caixa Aqui em Campo Grande

Inquérito apura inserção de dados falsos para beneficiar clientes

Reprodução
A- A+

O Ministério Público Federal (MPF) instaurou um inquérito civil para apurar supostas irregularidades cometidas por um Correspondente Caixa Aqui (CCA) em Campo Grande. A decisão foi publicada no Diário Oficial do MPF/MS desta 3ª feira (23.set.25).

De acordo com a Portaria nº 15/2025, assinada pela procuradora da República Analicia Ortega Hartz, o inquérito tem como objetivo aprofundar a investigação sobre a possível inserção de dados falsos no sistema da Caixa Econômica Federal, com o intuito de beneficiar duas clientes da instituição.

O caso vinha sendo analisado no âmbito de um procedimento administrativo que chegou ao fim do prazo legal de tramitação, sem que todas as diligências fossem concluídas. Apesar de a Caixa ter informado o envio de documentos internos sobre a conduta do correspondente, o MPF constatou que os anexos mencionados não foram efetivamente encaminhados junto à resposta formal.

O inquérito será conduzido no âmbito da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão (5ª CCR), voltada ao combate à improbidade administrativa, e tem como foco apurar se houve favorecimento indevido, por meio de fraude no sistema da Caixa, em benefício de terceiros.

 

Leia também

• Funcionário da Caixa é preso por fraude de R$ 3 milhões em benefícios

• Caixa Econômica demora 6 anos para entregar casa financiada em MS

• Apostas das Loterias Caixa ficam mais caras a partir desta quarta-feira (9.jul.25)

Reportar Erro
MS Noticias no Google News