Funcionário da Caixa é preso por fraude de R$ 3 milhões em benefícios

A Polícia Federal prendeu nesta 5ª feira (14.ago.25) um funcionário da Caixa Econômica Federal, em Nilópolis (RJ), acusado de integrar uma organização criminosa que fraudava benefícios previdenciários e assistenciais, por meio da inserção de dados falsos nos sistemas do INSS e da CEF.

A prisão é desdobramento da Operação Recupera, deflagrada na 4ª feira (13.ago.25), que apura prejuízos de mais de R$ 3 milhões causados desde 2022. O servidor foi flagrado por câmeras de segurança realizando saques reiterados na agência onde trabalhava, referentes a benefícios fraudulentos.

Segundo a investigação, ele teria inserido dados falsos e liberado cartões de débito ao grupo criminoso em pelo menos cinco ocasiões.

O esquema envolveria funcionários e ex-funcionários públicos, falsificadores e operadores responsáveis por sacar, repassar e distribuir os valores obtidos ilegalmente. A ação contou com apoio da CEF e do Ministério Público Federal.

O preso foi encaminhado ao sistema prisional e responderá por organização criminosa e peculato eletrônico.