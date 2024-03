Obra da Prefeitura melhora a infraestrutura e estimula o desenvolvimento da North Park

As obras de drenagem e pavimentação de nove ruas no Bairro North Park seguem avançando e, quando concluídas, vão melhorar a infraestrutura e a qualidade de vida da região. A Prefeitura de Campo Grande investe mais de R$ 5,4 milhões na construção do sistema de captação de águas pluviais de 900 metros e pavimentação de 3 km.

As equipes estão concluindo a drenagem de uma quadra e a pavimentação de três quadras nestes primeiros dias do mês de março. Depois, serão feitas as calçadas, com acessibilidade. A obra contempla as ruas Ushuaia, Quito, La Paz, Abrolhos, Mar Del Plata, Bahia Branca, Punta Arena, Caracas e San Juan. A previsão é de que os trabalhos sejam terminados até o final do próximo mês.

“Essa é mais uma obra que mostra a preocupação da Prefeitura em levar melhorias e qualidade de vida aos bairros. São ações que também refletem no desenvolvimento de toda a região, tanto no aspecto econômico, como no social”, comenta o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Marcelo Miglioli. A pasta é responsável pela obra.

A previsão é de que em 15 dias fique pronta a bacia de amortecimento de 4.597,06 metro, com capacidade para reter até 3.137,00 metros cúbicos de água da chuva, evitando assim erosões e alagamentos. O “Piscinão” do North Park foi idealizado para, no futuro, receber também a água do sistema de drenagem de bairros próximos. A região vem se desenvolvendo, e a cada dia é possível perceber a construção de novas moradias.

“É uma obra que o bairro estava esperando a um bom tempo, vai ser ótimo para a gente”, afirma o motorista de caminhão Cristiano Pontes da Costa, que mora há cinco anos no North Park. Para ele, situações pontuais em épocas de muita chuva, logo serão coisas do passado. “A drenagem e o piscinão são obras aprovadas pelos moradores e que vai definitivamente solucionar a questão dos alagamentos em dias de fortes chuvas. Estou bem contente em ver o bairro crescendo dessa forma”.

João Batista da Costa Júnior, motorista de aplicativo, reside há 4 anos no bairro e também está animado com o desenvolvimento que virá com a obra da Prefeitura. “Vai trazer uma melhoria boa, uma visão melhor para o bairro e até atrair mais pessoas para morarem aqui. Um local mais desenvolvido será benéfico. Hoje tem bastante gente construindo, tem bastante construção, até casas de alto padrão. Essa obra será muito positiva para o bairro”.