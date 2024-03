Páscoa da Família começa hoje às 18h30

Começa nesta sexta-feira a 2ª edição da Páscoa da Família, no Espaço Municipal de Cultura Vila Morena, nos Altos da Avenida Afonso Pena. Serão 10 dias de programação, que integra o calendário oficial da Capital. O evento é uma realização da Prefeitura de Campo Grande e parceiros.

A Páscoa da Família contará com decoração temática, como a Toca do Coelho, caça aos ovos, pintura facial, praça de alimentação, encenação de Santa Ceia e outras peças, missa, além da graciosa Parada da Páscoa, quando o coelhinho e seus amigos desfilam ao som da banda com fanfarra.

Confira a programação do primeiro dia da Páscoa da Família 2024

Data: Sexta-feira (22.02)

Local: Vila Morena, Altos da Avenida Afonso Pena

18h30 – Abertura Oficial

19h e 20h – City Tour

18h às 20h – Pintura Facial e Caça aos Ovos

19h às 20h – Santa Ceia Viva

20h às 21h – Marlon Maciel

21h – Parada da Páscoa