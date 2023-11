Prefeitura anuncia investimento histórico na Educação

Na noite de segunda-feira (20.nov.23), a Prefeitura de Campo Grande lançou o maior pacote de ações dedicado à educação municipal da história da cidade. As melhorias incluem:

Construção de 166 novas salas modulares nas escolas;

Criação de 6.600 novas vagas na Rede Municipal de Ensino (Reme) até 2024;

Contratação de mais de 300 professores;

Instalação de energia solar e aparelhos de ar-condicionado em todas as unidades escolares da rede.

A prefeita Adriane Lopes (PP), apresentou o plano durante uma solenidade no Parque Tarsila do Amaral, que contou com a presença de autoridades, secretários municipais, representantes da Educação da Capital e do Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública (ACPMS).

Adriane Lopes e aliados celebram maior investimentos já realizado na educação campo-grandense. Foto: Reprodução

Para 2024, a Prefeitura se comprometeu a entregar 205 parquinhos e brinquedos lúdicos pedagógicos para todas as unidades escolares, além de fornecer energia fotovoltaica e ar-condicionado para todas as escolas municipais.

O investimento em tecnologia também está previsto, com a distribuição de 1.095 notebooks para diretores e coordenadores da Reme, além de 899 estações de trabalho para a Secretaria Municipal de Educação (Semed). Haverá ainda uma Sala de Informática Itinerante.

Ao todo, mais de 4 mil aparelhos de ar-condicionado serão adquiridos pelo Executivo Municipal. A Prefeitura também vai fornecer novos uniformes e kits escolares para todos os 111 mil estudantes.

O pacote anunciado incluiu a entrega das obras das Emeis Jardim Inápolis e São Conrado, que ocorrerá ainda em fevereiro.

Com as novas 166 salas modulares, que possuem 48 m² cada (espaço suficiente para 20 alunos), a rede terá 6.600 novas vagas.

Durante a solenidade, a prefeita Adriane Lopes destacou a importância da educação e seu compromisso em torná-la uma referência nacional. Ela também ressaltou a dificuldade das mulheres em encontrar vagas em escolas para seus filhos e a importância da educação na vida das crianças.

“Hoje nós estamos aqui para lançar o maior pacote de investimentos da história da educação dessa cidade. Quando eu disse, ao assumir essa gestão, que educação é prioridade, eu não estava brincando. Eu não vim prometer, eu vim fazer com que a educação de Campo Grande se torne referência nacional. Eu sou mulher, eu sou mãe e eu sei as dificuldades que as mulheres passam quando precisam de uma vaga em uma escola. Nós sabemos o quanto é importante a educação na vida de uma criança. Eu sou fruto da educação. E quando eu falo em Capital das Oportunidades, eu não posso falar na Capital das Oportunidades sem pensar na educação, que transforma as vidas para o futuro dessa cidade”, frisou a prefeita.

O secretário municipal de Educação, Lucas Bitencourt, destacou o comprometimento da administração com o desenvolvimento da cidade e a formação dos alunos. “Tudo nesse ano foi pensado e nós estamos aqui pelos nossos alunos. A educação é a base para qualquer sociedade se desenvolver e Campo Grande tem se desenvolvido, diariamente, porque nós acreditamos na educação como um preditor para o sucesso da nossa cidade”.

O secretário municipal de Educação, Lucas Bitencourt. Foto: Reprodução

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Carlos Augusto Borges, pontuou que o Legislativo apoia todas as ações em prol da população e parabenizou a atual gestão administrativa da Capital pelo planejamento. “O lançamento desse pacote mostra que a prefeitura está aplicando bem os recursos que existem na educação. E investindo na educação, certeza que melhora a qualidade do ensino, melhora as escolas, melhora as condições dos professores, dos alunos, isso gera qualidade de ensino. Então, é algo muito importante e tem o apoio da Câmara, fazia tempo que eu não via um pacote desse tamanho. Está de parabéns”.

O vereador Beto Avelar falou em nome da Casa de Leis e reconheceu as ações do Executivo Municipal em prol da melhoria na Educação de Campo Grande. “Quero parabenizar a gestão pela administração séria pautada no debate construtivo. Construção que ocorreu de uma forma real, iniciando pela valorização dos profissionais que hoje se sentem valorizados, como realmente são. Então, é sem dúvida, uma noite muito memorável para todos nós.

O vereador Beto Avelar. Foto: Reprodução

Durante a solenidade, a presidente do Conselho de Diretores e vice-presidente do Conselho Municipal de Educação, Maria Lúcia de Fátima de Oliveira, exaltou as melhorias que a educação de Campo Grande tem passado e o impacto que o pacote anunciado trará para o setor. “Estou há 27 anos trabalhando em uma única escola e há mais de 30 anos na Educação Municipal em Campo Grande. Por quantos anos a gente ficou pedindo, chorando, e hoje está acontecendo, tantas coisas maravilhosas chegando e a gente vendo que a educação, de fato, está sendo prioridade de verdade. Eu estou muito feliz de estar aqui participando desse momento”.

Diretora da Escola Municipal Antônio José Paniago e presidente do Conselho de Diretores e vice-presidente do Conselho Municipal de Educação, Maria Lúcia de Fátima de Oliveira

A diretora da Escola Municipal Nazira Anache, Andrelina Ranieri de Carvalho Ferreira, disse que a comunidade escolar está animada com as mudanças anunciadas. “É a primeira vez que vemos algo assim, o que nos traz novas perspectivas para 2024. Temos visto e vivenciado mudanças significativas, desde o incentivo na parte estrutural como na parte pedagógica. Tudo isso é visto no apoio que a gente busca e tem encontrado, isso é muito importante. E agora, com o anúncio da instalação de ar-condicionado para todas as salas de aula, algo que é um sonho para nós, pois sabemos o quanto esses aparelhos vão melhorar a qualidade de vida em sala de aula para as nossas crianças, trazendo um conforto maior, e uma criança bem acomodada com certeza ela aprende melhor”.

A diretora da Escola Municipal Nazira Anache, Andrelina Ranieri de Carvalho Ferreira. Foto: Reprodução

Em nome da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o deputado Lidio Lopes falou do grande desafio de fazer gestão da educação com responsabilidade e resolutividade. “Eu louvo a Deus por essa oportunidade e privilégio de poder estar aqui nesta noite, uma noite memorável para a educação de Campo Grande. Testemunhar o anúncio de que todas as salas de aula aqui de Campo Grande receberão ar-condicionado é um grande desafio e uma grande conquista, mas o grande desafio é fazer gestão com responsabilidade e aí eu quero parabenizar a administração municipal por ter essa visão de investir na educação”.

O deputado Lidio Lopes. Foto: Reprodução

O presidente do Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública (ACP), Gilvano Bronzoni, elogiou a resolutividade trazida pela administração municipal em pontos de extrema importância para a categoria. Ele também comemorou a eleição das Emeis e a realização do concurso para o magistério. “A eleição das Emeis é um sonho, uma garantia de qualidade e autonomia. A atual gestão nos surpreendeu, pois, muitas administrações passaram e não fizeram e temos visto essa gestão fazer a diferença. Estamos terminando o ano com aquilo que foi combinado sendo cumprido, então, somos gratos a atual gestão por sentarem e conversarem conosco para juntos avançarmos e sair fortalecidos. Nós já somos uma capital entre as maiores no número de professores efetivos no Brasil, e agora temos o anúncio do concurso para o magistério. Isso é importante, isso é crescimento”.

O presidente da ACP Gilvano Bronzoni. Foto: Reprodução

INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO

Os investimentos realizados nos últimos 16 meses na área da educação municipal de Campo Grande geraram uma evolução equivalente a 16 anos em relação aos investimentos das últimas décadas no setor. Desde o ano passado, o município tem colhido inúmeros frutos, tanto na parte estrutural quanto na pedagógica. Dentre as principais medidas, destacam-se a revitalização simultânea das 205 unidades escolares, a renovação da frota de veículos, a aquisição de novos mobiliários e a ampliação do número de vagas.

O programa Juntos Pela Escola, que investiu R$ 40 milhões na revitalização das 205 escolas simultaneamente, contemplou 106 Escolas de Educação Infantil e 99 de Ensino Fundamental com manutenção, reparos, acessibilidade e nova pintura após anos de funcionamento.

Na estrutura pedagógica, os alunos do 5º ano contam com o suporte do projeto Aprender Mais na Reme, que oferece atividades de leitura e escrita no contraturno das aulas. Com a nova Educação de Jovens e Adultos - EJA, o total de 10 escolas oferece essa modalidade e uma delas, a Escola Osvaldo Cruz, disponibiliza o serviço nos três turnos. Os alunos também se preparam para a avaliação do SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica) por meio do Simulado Reme, que avalia o conhecimento e a dificuldade de aprendizagem.

A Prefeitura entregou 21 veículos leves, uma pick-up, uma caminhonete e um ônibus com ar-condicionado para a Semed. Além disso, adquiriu 35.065 mobiliários e novos bebedouros. Para melhorar a qualidade da merenda, a Prefeitura entregou novas panelas, caçarolas e armários nas unidades escolares, após 10 anos sem renovação desses itens.

Em 14 de dezembro, acontecerá a 1ª eleição de diretores nas EMEIs da Capital. A posse de secretários escolares das EMEIs neste ano de 2023 atende um anseio antigo da categoria.

A segurança nas escolas é uma preocupação constante da Prefeitura. Por isso, os programas Ronda Escolar e Educação+Segura, em parceria com a Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (SESDES), obtiveram resultados positivos com a presença de Guardas Civis Metropolitanos (GCM) no ambiente escolar. A prefeitura também reforçou a segurança em 90 unidades escolares com a presença diurna de guardas civis metropolitanos. Com 10 viaturas fixas, com equipes completas para atender as escolas de Campo Grande, essas iniciativas garantem um ambiente seguro e tranquilo para os alunos e servidores.

RECOMPOSIÇÃO SALARIAL

A Prefeitura aprovou recentemente um novo projeto de lei que visa aumentar o salário dos professores da Rede Municipal de Ensino (Reme). Com o novo projeto, o salário dos professores será equiparado a 70% do piso nacional, um aumento de 14,95%. O aumento será gradual, com 5% pagos em outubro, janeiro e 4,95% em maio de 2024.

Além disso, a reposição de 30% do reajuste anual do piso nacional para 2024 será incorporada em setembro do mesmo ano. Em dezembro de 2024, será feita a reposição de 70% do reajuste anual do piso nacional do ano seguinte.

Atualmente, a Reme conta com 110.323 alunos, um aumento de 3.043 alunos em relação a 2022. A Prefeitura anunciou a disponibilidade de 5 mil vagas nas Emeis da Capital para 2024, com cadastro de matrículas on-line pelo site matricula.campogrande.ms.gov.br. O telefone 0800 615 15 15 agora também aceita ligações por celular, facilitando ainda mais o acesso às informações sobre datas e matrículas.