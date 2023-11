Prefeitura avança com obra de drenagem e pavimentação em 16 ruas do Jardim Oliveira

Terra, buracos e pedras não fazem mais parte da rotina dos moradores de 16 ruas do Jardim Oliveira, bairro que está recebendo investimento de R$ 11,8 milhões da Prefeitura de Campo Grande para 2,4 km de drenagem e 6,5 km de pavimentação. Já foram executados 47% da obra de drenagem e pavimentação e após essa etapa serão feitos os meios-fios e calçadas.

Carolina Alvarenga Ferreira, que mora há mais de 25 anos no Jardim Oliveira, diz que a vida para a família vai melhorar muito com o investimento da Prefeitura no bairro. "Há mais de 20 anos estamos esperando a pavimentação e graças a Deus aconteceu", diz ela ao lembrar como era a região sem a drenagem e o asfalto: "era muita terra, pedra e graças a Deus com o asfalto melhorou bastante". A moradora comenta que o bairro é valorizando com a benfeitoria trazida pela administração pública.

Helena Ferreira Graça é outra moradora do Jardim Oliveira que está comemorando sobre o fim das ruas de terra, que já fazem parte do passado. Ela e a família vivem há 27 anos no bairro. "Melhorou 100% a vida da gente. O asfalto chega e deixa nosso bairro mais bonito, além da vinda de mais mercados e novos condomínios", diz ela.

Silvana Nascimento, que há cinco anos preside a Associação dos Moradores do Oliveira, também relembrou como era a situação do bairro. "Antes era só poeira. O Oliveira tem 33 anos e moro aqui há 30 e agora vai ficar ótimo, vamos ter asfalto, calçadas, acessibilidade, sem lama, sem poeira e com drenagem especial". A presidente do bairro também agradeceu a Prefeitura pelo serviço prestado.

"Estamos nos sentindo no primeiro mundo. Quero parabenizar a Prefeitura de Campo Grande por essa conquista, foi uma luta, mas valeu a pena, não tenho palavras para expressar o quanto estou feliz".

Antes da pavimentação, a Prefeitura executou a obra de drenagem das ruas, para o escoamento da água da chuva que antes descia até a Avenida Lúdio Martins Coelho, levando sujeira e areia para a pista de rolagem, oferecendo riscos para os usuários da via. O projeto de drenagem e pavimentação vai atender as seguintes ruas do Residencial Oliveira I e II: Rua Mogi Mirim, Rua João Rezek, Rua Manoel Augusto Brito, Rua Divino de Oliveira, Rua Pepino Guardiano, Rua Edelmira Nunes Oliveira, Rua Guilherme Satiro, Rua Beira Rio, Rua Cristino Martins, Rua Jurandir Santana Nogueira, Rua Miguel Abuhassan, Rua Travessa Rafael Giordano, Travessa Emílio Garcia Barbosa, Rua Lagoa Mandioré, Rua João Ferreira Lúcio e Rua Júlio Augusto Campos.

Também serão contempladas as seguintes vias: Rua Engenheiro Orlando Oliveira, Rua Otorrino Oliveira, Rua Antonio Almeida, Rua Antônio João Escobar, Rua Saladino Nunes, Rua João Ribeiro Guimarães, Rua Marta Guimarães, Rua Tecia Campos, Rua Afonsa Silva Rosa, Rua Lindolfo Rosa, Rua Antonio Freitas, Rua Emília Nunes, Rua Maria Luiza Moraes, Rua Orlandina de Lima, Rua Maria Conceição e Rua Maria Giordano.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS