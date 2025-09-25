Campo Grande formaliza adesão de agricultores ao Programa de Aquisição de Alimentos

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), realiza na 6ªfeira (26) a assinatura do termo de compromisso dos agricultores familiares aptos ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). O evento será no Teatro Municipal José Octávio Guizzo, a partir das 8h.

O programa vai beneficiar 79 agricultores familiares e 98 entidades assistenciais da Capital, sendo 56 organizações da sociedade civil e 42 ligadas à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SAS). A iniciativa fortalece a agricultura familiar, gera emprego e renda, movimenta a economia local e amplia o acesso a alimentos, contribuindo para reduzir a insegurança alimentar e nutricional.

O recurso é disponibilizado pelo Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), dentro da Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional nas Cidades – Alimenta Cidades.

No PAA, a Prefeitura compra alimentos diretamente dos agricultores familiares, sem necessidade de licitação, e destina os produtos à rede socioassistencial, equipamentos públicos de segurança alimentar, escolas públicas e instituições filantrópicas de ensino.

A execução é feita pela Semades, por meio da Gerência de Agronegócio e Agricultura Familiar (GAF), e pela SAS, por meio da Central de Segurança Alimentar e Nutricional (CESAN) e do Banco de Alimentos. O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (COMSAN) acompanha todo o processo, garantindo transparência e controle social.

Serviço



Assinatura do Termo PPA

Data: 26.09.2025

Local: Teatro Municipal José Octávio Guizzo

Endereço: Paço Municipal – Avenida Afonso Pena, 3.297