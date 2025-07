UFMS abre concurso para docentes com salário de até R$ 14,2 mil

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) abre na próxima 6ª feira (1.ago.25) as inscrições para o concurso público voltado à contratação de professores do Magistério Superior. São 57 vagas distribuídas entre nove câmpus da instituição, com salários que podem chegar a R$ 14.288,85 para doutores com dedicação exclusiva.

As inscrições seguem até 1º de setembro, pelo site concursos.ufms.br, com envio obrigatório da documentação exigida. As etapas do certame incluem prova escrita, prova didática e avaliação de títulos. As provas estão previstas para ocorrer entre 28 de outubro e 1º de novembro, em Campo Grande e Três Lagoas, conforme a localidade das vagas ofertadas.

A taxa de participação é de R$ 300. Candidatos inscritos no CadÚnico, com renda familiar per capita de até meio salário mínimo, ou doadores de medula óssea podem pedir isenção até 5 de agosto.

Os salários variam conforme o cargo:

Especialistas (20h semanais): remuneração inicial de R$ 3.090,43, acrescida de gratificações de titulação (entre R$ 309,04 e R$ 1.777,00), além de auxílio-alimentação de R$ 500.

Doutores (dedicação exclusiva): vencimento base de R$ 6.180,86, com gratificação de R$ 7.107,99 e auxílio-alimentação de R$ 1.000.

As atribuições incluem atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação, conforme previsto no edital. O cargo exige também participação em avaliações acadêmicas, registro de frequência e notas, e atualização constante na área de atuação.

A reitora Camila Ítavo convidou os candidatos a se unirem à instituição. “Venha fazer parte da família UFMS e se inspirar, inspirar tantas pessoas nessa missão de formar, desenvolver o Mato Grosso do Sul e o nosso país”.

Mais detalhes e o edital completo estão disponíveis no site oficial da UFMS.