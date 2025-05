Com presença de Patrus Ananias, Landmark organiza seminário sobre segurança alimentar na UFMS

Acontece na próxima sexta-feira (09), a partir das 8h00, no auditório da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), o seminário “Segurança Alimentar: o papel do município”, com a presença do deputado federal e ex-ministro Patrus Ananias, referência nacional na luta contra a fome e na formulação de políticas públicas de combate à desigualdade.



O evento é uma iniciativa do gabinete do vereador Landmark Rios (PT), em parceria com a UFMS, e tem como objetivo promover um debate amplo sobre segurança alimentar e nutricional, reunindo autoridades, instituições de ensino, movimentos populares e órgãos públicos. O seminário abordará temas como o acesso à alimentação de qualidade, produção sustentável de alimentos, apoio à agricultura familiar e a situação de comunidades vulneráveis, como povos indígenas e quilombolas.



Além da presença do deputado Patrus Ananias, que fará a palestra magna do evento, o seminário contará com representantes do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), Secretaria de Agricultura Familiar do Estado, Secretarias de Saúde e Assistência Social, CEASA-MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul, UFMS, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Uniderp, entre outras instituições de ensino e pesquisa.



Também estão confirmadas lideranças de movimentos populares, como o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), CUT (Central Única dos Trabalhadores), UGT (União Geral de Trabalhadores), Fetar (Federação dos Trabalhadores Rurais Assalariados), comunidades quilombolas, povos indígenas e produtores rurais, além de vereadores, deputados estaduais e federais.



O seminário contará com fala aberta aos movimentos sociais, momento para interações com o público e encaminhamentos de propostas, integrando o poder público, academia e sociedade civil na construção de políticas mais justas e eficazes.



“Discutir segurança alimentar é discutir o presente e o futuro do nosso povo. A fome é uma realidade que precisa ser enfrentada com políticas públicas concretas, e o município tem um papel fundamental nessa construção”, destacou o vereador Landmark Rios, organizador do evento.



PATRUS ANANIAS

Patrus Ananias de Souza é advogado, mestre em Direito Processual e professor universitário. Ex-prefeito de Belo Horizonte, foi Ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, onde liderou a implementação do Programa Bolsa Família, e também Ministro do Desenvolvimento Agrário. Atualmente exerce seu quarto mandato como deputado federal pelo PT, sendo presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Soberania Nacional e membro da Academia Mineira de Letras.