MPF abre inquérito para investigar gestão da biblioteca da UFMS no Pantanal

O Ministério Público Federal (MPF) instaurou um inquérito civil para apurar possíveis irregularidades na gestão da biblioteca do Campus Pantanal da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), localizado em Corumbá. A medida foi formalizada por meio de portaria publicada no Diário Oficial do MPF desta 2ª feira (28.jul.25).

Assinada pela procuradora da República Aline Morais Martinez dos Santos, a portaria destaca que o procedimento tem como base a uma notícia de fato instaurada anteriormente para investigar a situação.

A decisão considera a necessidade de aprofundar a coleta de informações para esclarecer os fatos relacionados à gestão da biblioteca e garantir a regularidade dos serviços prestados. Com a conversão da notícia de fato em inquérito civil, o caso passa a tramitar sob a responsabilidade da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF.

Segundo o texto da portaria, o objetivo do inquérito é “apurar possíveis irregularidades na gestão da biblioteca do Campus Pantanal da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul”.