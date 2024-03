UniEmpregabilidade conecta mercado de trabalho aos acadêmicos e profissionais

Nos dias 20 e 21 de março de 2024, o Centro Universitário Unigran Capital se transformará em uma plataforma de conexões entre o mundo acadêmico e o mercado de trabalho.

A UniEmpregabilidade será uma feira de oportunidades profissionais que visa proporcionar um contato direto e enriquecedor entre os participantes e empresas contratantes, projetando uma experiência viva do ambiente profissional.

Para a responsável do Núcleo de Extensão Interdisciplinar e Transdisciplinar para Empregabilidade e Estágios Remunerados (Nexitemper), profª. Dra. Débora Teixeira, a transição da academia para o mundo profissional pode ser desafiadora, por isso a feira pretende subsidiar oportunidades aos estudantes. “Queremos fornecer acesso direto às empresas e promover um ambiente de networking que proporcione não apenas oportunidades de emprego, mas também orientação e apoio em suas jornadas profissionais", afirma.

O comprometimento da Unigran Capital é com a qualidade de ensino e formação, mas também com o sucesso e a integração de acadêmicos e egressos no mercado de trabalho. E é a partir desse senso de responsabilidade, de oferecer suporte abrangente, que surge o UniEmpregabilidade.

Um aspecto fundamental do evento é a abertura para esclarecimento de dúvidas e preocupações dos participantes sobre suas futuras profissões e os diferentes campos de atuação. Esse diálogo aberto e franco é essencial para que os estudantes possam tomar decisões informadas sobre seu futuro profissional.

Além disso, a feira oferecerá oficinas práticas para orientar os acadêmicos na elaboração de currículos Lattes ou Vitae, reconhecendo a importância desses documentos na busca por oportunidades profissionais.

A feira acontecerá dentro da Unigran Capital no período matutino, das 8h30 às 11h30, permitindo uma ampla participação dos interessados, independentemente de sua disponibilidade de horário.

Seja para um estágio, emprego ou apenas uma orientação profissional, o estudante que busca uma oportunidade e ao empresário em busca de talentos ou um acadêmico ávido por conhecimento não deve perder o UniEmpregabilidade.

Para mais informações, entre em contato com o Nexitemper e fale com a organização do evento.

Nexitemper - (67) 3389-3145 ou (67) 99170-4516

Unigran Capital - R. Abrão Júlio Rahe, 325 - Centro, Campo Grande