Vereador quer implantação do curso presencial de Serviço Social na UEMS

O vereador Landmark Rios (PT) recebeu na 3ª feira (9.dez.25) representantes do Conselho Regional de Serviço Social (CRESS) e da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) para discutir a criação do curso presencial de Serviço Social na Capital.

De acordo com a assessoria do legislador, a reunião teve como objetivo solicitar apoio político para avançar na oferta da formação pública presencial, considerada essencial para o fortalecimento das políticas sociais no Estado.

Carmem Ferreira Barbosa, presidente do CRESS/MS, destacou que a ausência de um curso presencial impacta diretamente o atendimento prestado pelos municípios.

“A implantação desse curso é fundamental para fortalecer as políticas sociais e públicas em todo o Estado. Os CRAS, os CREAS, o CadÚnico, o BPC, o Bolsa Família, tudo depende do trabalho qualificado de assistentes sociais. Hoje temos equipes pequenas, muitos contratos temporários, salários baixos e um cenário de precarização. Precisamos de profissionais bem formados e o setor está sendo abastecido, em grande parte, por cursos EAD de qualidade desigual. O Mato Grosso do Sul precisa urgentemente de uma formação presencial e pública”.

O professor Diógenes Egídio Cariaga explicou que a proposta é resultado de parceria entre a UEMS e o Conselho de Serviço Social.

“Essa proposta nasce de uma articulação entre o Conselho Estadual de Serviço Social e a universidade, reconhecendo a necessidade de um curso presencial e público. Hoje não há oferta nenhuma desse tipo no Mato Grosso do Sul. Nossa primeira luta é garantir essa oferta no Campus Santo Amaro”.

Ele informou que o projeto está em análise pela Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão da UEMS.

“O curso já está em avaliação pela Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão, que é a instância que aprova novos cursos e vagas. A proposta prevê 40 vagas para atender toda a população sul-mato-grossense, especialmente Campo Grande, uma capital que cresce e precisa de profissionais preparados para atuar com população vulnerável, que é justamente o público histórico do Serviço Social”.

O professor ressaltou que o apoio político ao projeto é decisivo.

“A sensibilidade do vereador Landmark às pautas da cidade torna esse apoio fundamental. Ter o respaldo dele e da Câmara é garantir um passo importante para uma Campo Grande mais inclusiva, mais solidária e que reconheça as pessoas como cidadãos. Esse é o papel do Serviço Social: formar cidadãos críticos e comprometidos”.

Landmark afirmou que dará suporte às articulações necessárias e que apresentará uma moção de apoio na próxima sessão da Câmara.