Vídeo: Hilux fura sinal e mata Wagner, assessor do presidente da Câmara

O assessor parlamentar Wagner de Souza Pereira, de 62 anos, foi morto na manhã desta 3ª feira (2.set.25), em acidente de trânsito no bairro Itanhangá Park, em Campo Grande (MS). Ele pilotava uma motocicleta quando foi atingido por uma Hilux no cruzamento entre as ruas Bahia e 15 de Novembro.

Wagner trabalhava como assessor do presidente da Câmara Municipal, vereador Epaminondas Vicente Silva Neto, o Papy (PSDB). Ele integrava a equipe parlamentar desde 2018 e exercia o cargo oficialmente desde 2022.

De acordo com testemunhas, a Hilux seguia pela Rua 15 de Novembro e teria furado o sinal vermelho no semáforo, colidindo com a moto no cruzamento. O impacto foi violento e lançou o motociclista a vários metros de distância. Após a colisão, a motocicleta ainda atingiu um veículo que estava estacionado na via. Uma câmera de segurança registrou o momento da batida. Assista:

Um policial civil, que trafegava logo atrás do veículo envolvido, testemunhou o acidente e prestou os primeiros socorros. Wagner chegou a conversar com o agente, mas perdeu a consciência pouco depois.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e tentou reanimar a vítima por vários minutos, porém, sem sucesso. A morte foi confirmada no local.

Equipes do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar isolaram a área e iniciaram o levantamento de informações para a perícia.

Segundo o tenente Raphael Valério Pereira, o condutor da caminhonete — um idoso que não teve o nome divulgado — não se feriu. Ele será ouvido pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias do acidente.

TRÂNSITO INTERDITADO

O trânsito no entorno do cruzamento ficou parcialmente bloqueado durante a manhã. A faixa esquerda da Rua Bahia, no sentido Avenida Afonso Pena, foi sinalizada com cones. Já a Rua 15 de Novembro permaneceu interditada entre as ruas Joaquim Távora e Sete de Setembro.

O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil competente.

LUTO NO LEGISLATIVO

Wagner era servidor conhecido nos bastidores da Câmara de Vereadores. Sua morte causou comoção entre colegas e parlamentares.

Diante da notícia da morte de Wagner, a Câmara Municipal de Campo Grande interrompeu os trabalhos em plenário.

Durante a sessão, o presidente da Casa, vereador Carlos Augusto Borges (Carlão), comunicou o falecimento com um gesto de solidariedade ao colega Epaminondas Vicente Silva Neto, o Papy, de cuja equipe Wagner fazia parte.

Em respeito à memória do servidor, Carlão propôs o encerramento da sessão ou a manutenção apenas da ordem do dia, com votação restrita aos projetos mais urgentes. Posteriormente eles decidiram apenas votar os vetos.

Em seguida, o vereador Dr. Lívio Viana de Oliveira (União Brasil) solicitou um minuto de silêncio, e Papy, visivelmente emocionado, agradeceu a homenagem dos colegas. Ele destacou o caráter e a dedicação de Wagner, classificando sua morte como uma perda irreparável.