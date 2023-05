8 de Janeiro: flagrado em áudio, Major da PM é preso

Investigações da Policia Federal revelam que o Major da Polícia Militar Flávio Silvestre Alencar, preso nesta 3ª.feira (23.mai.23), na 12ª fase da operação "Lesa Pátria", deu sinal verde para os golpistas invadirem o Congresso, no ato golpista conhecido pelo dia em que ocorreu: 8 de Janeiro de 2023.

Mensagens enviadas por telefone revelam que em um grupo de conversas chamado "oficiais PMDF", o Major disse: "Na primeira manifestação, é só deixar invadir o Congresso".

A mensagem foi enviada em 20 de dezembro, quando os ataques golpistas às sedes dos Três poderes, estavam sendo preparados nos gabinetes em Brasília e em frente aos quarteis dos Exército.

Conteúdo semelhante estava no celular do tenente Rafael Pereira Martins, que foi preso em fevereiro, na 5ª etapa da investigação. À época, Flávio também tinha sido detido pelos investigadores.

Levado à carceragem, o Major é peça chave para entender a invasão e quebra-quebra no dia 8 de janeiro. No dia dos ataques, o militar comandava o 6° Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, responsável pela ordem e segurança na Praça dos Três Poderes e Esplanada dos Ministérios. Ele cobria férias do titular.

No fatídico 8 de janeiro, Flávio foi flagrado por uma câmera de segurança escoltando veículos da corporação para longe da grade de contenção, o que liberou o acesso dos bolsonaristas radicais à Esplanada dos Ministérios.

De acordo com a Polícia Federal, o major aparece em imagens feitas pela Polícia Judicial do STF. O vídeo mostra quando ele desceu do carro, se dirigiu à Tropa de Choque e sinalizou para que os policiais deixassem o local. Imediatamente, os militares entraram nos carros e começaram a deixar o local. Cerca de dez minutos depois, os golpistas avançaram em direção ao Supremo, sem resistência.

OPERAÇÃO

Hoje, além de prender Flávio, os policiais federais cumpriram três mandados de busca e apreensão e apreenderam duas armas com ele: uma funcional e outra que ele adquiriu em 18 de maio. Os mandados foram expedidos pelo STF.

Além disso, um policial aposentado foi alvo de buscas. Os investigadores apreenderam duas armas ilegais com ele.

A Operação Lesa Pátria tem o objetivo de identificar pessoas que participaram, financiaram, omitiram-se ou fomentaram invasão e quebra-quebra das sedes dos três poderes em Brasília, numa tentativa frustrada de golpe de Estado.

A polícia apura os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.