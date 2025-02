ALEMS empossa nova Mesa Diretora para biênio 2025/2026

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) retomou seus trabalhos nesta 2ª feira (3.fev.25) com a posse da nova Mesa Diretora para o biênio 2025/2026. A solenidade ocorreu na sala da presidência da Casa de Leis, onde os parlamentares assinaram a ata em livro oficial, consolidando a posse administrativa dos integrantes da diretoria, conforme prevê o Regimento Interno.

O deputado Gerson Claro (PP) segue na presidência da ALEMS, tendo como 1º secretário Paulo Corrêa (PSDB) e 2º secretário Pedro Kemp (PT). A vice-presidência ficou com Renato Câmara (MDB), enquanto Zé Teixeira (PSDB) assume a 2ª vice-presidência e Mara Caseiro (PSDB) a 3ª vice-presidência. O cargo de 3º secretário será ocupado por Lucas de Lima (Sem partido).

O presidente Gerson Claro (PP) falou sobre a papel de cidadania da Assembleia Legislativa. “Estamos realizando uma posse administrativa. Agradeço a presença do desembargador Dorival Pavan, presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul [TJMS] e renovo nosso compromisso de muito diálogo a respeito das divergências e diferenças existentes, buscando sempre o consenso pelo compromisso com o Mato Grosso do Sul. também agradeço à minha esposa Kátia Claro que tem trabalhado para que possamos manter essa Casa do Povo aberta à população, em seus diversos eventos”, destacou.

“Muita gente confunde a Assembleia Legislativa com 24 deputados, a verdade é que esses deputados representam toda a população de Mato Grosso do Sul, cada um em suas regiões e sua parte, por isso estamos aqui. O poder do povo nasce aqui nesse Parlamento e esse é o compromisso da Mesa Diretora e dessa Casa de Leis. A Casa de Leis também está atenta aos acontecimentos da política econômica nacional, pois com o desenvolvimento do Estado, as demandas que a população precisa aumentam, e passam pela Casa”, concluiu o presidente da ALEMS, Gerson Claro.

O deputado e 1º secretário Paulo Corrêa (PSDB) agradeceu a recondução para o trabalho técnico que realiza a 1ª secretaria. “Agradeço a confiança do deputado Gerson Claro [PP] e todos os senhores e senhoras deputados para a gente continuar fazendo o trabalho técnico que nós temos feito aqui, a modernização da nossa Casa de Leis, o estacionamento que estamos concluindo, conduzir os projetos de engenharia, engenheiro que sou, sob a batuta do deputado Gerson Claro para que a gente possa modernizar, inclusive o plenário, temos novidades possivelmente até o final de março, e também a energia fotovoltaica que estamos fazendo a relicitação pois a primeira deu vazia. É a modernização da Casa, graças a Deus o trabalho está indo bem, agradeço a todos os companheiros, aos servidores desta Casa, a toda imprensa que nos prestigia, mas, em especial, a todos os meus colegas deputados que votaram por unanimidade a continuidade da Mesa, que sou 1º secretário, estou orgulhoso disso”, considerou.

O vice-presidente da ALEMS, deputado Renato Câmara (MDB), falou sobre a previsão de trabalho parlamentar em 2025. “Na comissão de Meio Ambiente, nesse início de nova legislatura, haverá retomadas de vários assuntos, a pesca do Dourado é um exemplo. Outro assunto debatido todo ano são as queimadas, os recursos hídricos e investimentos que estão vindo para o nosso Estado, que tem a projeção de crescimento de mais de 4%, e com esse crescimento, vem a necessidade de aporte de investimento em infraestrutura, buscas e soluções para os problemas que vem junto com todo esse desenvolvimento que o Mato Grosso do Sul irá ter”, declarou.

Além dos deputados que integram a Mesa Diretora empossada, também participaram da solenidade os deputados Marcio Fernandes (MDB), Roberto Hashioka (União), Londres Machado (PP), João Henrique (PL), Professor Rinaldo (Podemos), Paulo Duarte (PSB), Zeca do PT (PT), Coronel David (PL), Jamilson Name (PSDB) e Junior Mochi (MDB).

CERIMÔNIA

A abertura da 3ª Sessão Legislativa da 12ª Legislatura está marcada para amanhã, no Plenário Deputado Júlio Maia. A sessão solene acontece às 9h, terá início a Sessão Solene que inaugura os trabalhos de 2025, com apresentação e leitura da mensagem do Governo do Estado, conforme disposto no artigo 89, inciso XI, da Constituição Estadual.

Antes, às 8h45, o governador Eduardo Riedel (PSDB) passa em revista à tropa formada pela Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) na rampa que dá acesso ao Palácio Guaicurus. Também acontece os hasteamentos das bandeiras no pavilhão externo.