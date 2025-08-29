Ao confirmar filiação ao PT, Fábio Trad fala em coragem e admiração a Lula

O advogado e ex-deputado federal por Mato Grosso do Sul, Fábio Trad, oficializou nesta 6ª feira (29) que vai se filiar ao Partido dos Trabalhadores (PT). A filiação ocorre neste sábado (30), às 8h, na sede da Fetems, em Campo Grande, durante o evento de posse do novo diretório estadual da sigla, que será presidido pelo deputado federal Vander Loubet.

O anúncio foi feito por meio das redes sociais, onde Fábio publicou um vídeo com um discurso enfático sobre a importância de assumir um posicionamento claro diante do atual cenário político brasileiro.

“Será um período de muitos desafios e provações, mas eu me sinto pronto para ele. A situação política no mundo, em especial no Brasil, exige de cada um de nós coragem para um posicionamento claro. E eu estou me posicionando”, afirmou.

Ao destacar sua admiração por Lula, Trad não economizou palavras ao colocar o presidente como referência política internacional. “O líder do meu partido é Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é nordestino e sua profissão, operário metalúrgico. Hoje, é presidente da República. Para mim, é o estadista vivo mais importante do mundo".

Com um discurso carregado de convicção, Fábio Trad concluiu. “A partir de amanhã, o advogado e professor Fábio Trad sentirá o maior orgulho de ser chamado de companheiro pelos meus correligionários. E tudo farei para honrar a jornada que se inicia. Fomos à luta, companheiros. O Brasil é a nossa tarefa.”

A chegada de Trad ao PT já vinha sendo costurada há meses e reforça o movimento de ampliação da legenda em Mato Grosso do Sul, num momento em que o partido trabalha para fortalecer sua presença regional com nomes de peso para o cenário eleitoral de 2026.