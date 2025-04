Após ação de Landmark, Prefeitura promete garantir acesso e melhorias na Chácara dos Poderes

Membro da Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos da Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador Landmark Rios (PT) esteve reunido nesta sexta-feira (25) com o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Marcelo Miglioli, para buscar soluções emergenciais para os graves problemas enfrentados pelos moradores da Chácara dos Poderes após as fortes chuvas desta semana.



Diante da gravidade da situação, a reunião foi seguida de uma visita in loco no início da tarde. "Nós estamos trabalhando para buscar soluções rápidas e dar o mínimo de dignidade para os moradores da Chácara dos Poderes. Não podemos permitir que a população fique ilhada ou sem acesso às suas casas. Nossa missão é agir e garantir o ir e vir de todos", afirmou Landmark durante a fiscalização.





A inspeção contou também com a presença do presidente da Câmara, vereador Papy (PSDB), reforçando o apoio institucional da Casa. Papy destacou que a situação é crítica e sugeriu que a Prefeitura avalie decretar estado de emergência para Campo Grande. “O volume de água é impressionante, assusta os moradores e traz sensação de insegurança. A Câmara está presente e à disposição para aprovar, se necessário, uma medida de emergência que possibilite o acesso a recursos federais”, declarou.



Durante a visita, o secretário Marcelo Miglioli detalhou as providências imediatas que a Prefeitura irá adotar. Segundo ele, as ações iniciais serão paliativas, focadas em garantir o acesso de entrada e saída dos moradores. "Nossa prioridade é assegurar o ir e vir. Vamos fazer intervenções emergenciais para que as pessoas possam transitar com segurança. Com a estiagem, daremos continuidade ao trabalho de recomposição das ruas. Paralelamente, já temos projetos de drenagem e pavimentação em andamento para resolver definitivamente o problema das águas que descem do bairro Noroeste", explicou Miglioli.



O morador Rodrigo, presidente da Associação de Moradores da Chácara dos Poderes, destacou a importância da ação da Câmara e da Prefeitura. “Nos dias de chuva, a gente vive no desespero. Muitos moradores já tiveram prejuízos, com casas invadidas pela água e veículos atolados”, afirmou.



Landmark reforçou que a Câmara Municipal está comprometida com a busca de soluções rápidas e estruturantes. "Esse é um momento de união. Estamos solidários à população e vamos trabalhar para garantir segurança e dignidade aos moradores. Se for preciso aprovarmos a decretação de emergência, estaremos prontos para agir", finalizou.





Energia



Além das obras de infraestrutura, o vereador Landmark também tem acompanhado outra demanda dos moradores: a precariedade no fornecimento de energia elétrica. Nesta semana, ele articulou uma reunião entre a comunidade e a concessionária Energisa, onde ficou definido que haverá um encontro técnico no dia 10 de maio com engenheiros ambientais da empresa. O objetivo é tratar sobre a necessidade de supressão de vegetação para garantir a estabilidade e segurança do fornecimento de energia no bairro.